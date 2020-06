Dicas de chef para não estragar um bom marisco durante a cozedura

O marisco é constituído por uma carne muito delicada cuja preservação do seu inconfundível sabor exige cozeduras cuidadas. A delicadeza da carne dos mariscos permite mesmo a sua degustação a cru, como é o caso das ostras, das amêijoas. No Japão, por exemplo, é muito apreciada a lagosta, lagostim e o camarão cru.

Cozer em água salgada

Quando coze o marisco em água salgada deve tentar imitar a composição da água do mar, ou seja, cerca de 30 a 40 g de sal grosso por litro. Isto significa uma colher de sopa bem cheia de sal por litro de água. Deve, sempre, deixar levantar a fervura e, só depois, introduzir o marisco para cozer.

Cozer pequenas porções

Quando o marisco é introduzido na cozedura, a água baixa de temperatura e a contagem do tempo só deve ser iniciada após novo levantamento de fervura. Note-se, também, que por causa do arrefecimento da água, não é conveniente cozer grande quantidade de marisco de uma só vez. É preferível cozê-lo em porções mais pequenas.

Enriquecer a água de cozedura do marisco

Pode enriquecer a água da cozedura do marisco com elementos vegetais, ervas aromáticas ou especiarias, que lhe transmitam perfume e sabor. Os elementos que pode utilizar são: cebolas, chalotas e alho, alho francês, cenoura, aipo, ervas aromáticas e especiarias (cardamomo, baunilha, pimenta em grão, anis estrelado, canela, funcho seco, erva-doce, etc.)

Um caldo bem equilibrado

É sempre necessário adicionar alguma acidez ao caldo através de rodelas de limão ou uma pequena porção de vinagre.

Caso a caso, como cozer

Temos, por vezes, a tendência para abusar do tempo de cozedura dos mariscos. Isso torna-os "emborrachados" e menos saborosos. Vamos analisar alguns casos práticos.

Amêijoas e mexilhão

Adoram o gosto do alho e o perfume do coentro. Uma sugestão é abrir a amêijoa e o mexilhão sobre cebola suada em azeite e vinho branco durante um a dois minutos. Temperar com coentros e alho. Aproveitar a água da cozedura para fazer um molho de acompanhamento.