Neste caso, estamos perante ostras com um ano de crescimento. A Ribadouro recebe entre 40 a 50 quilos deste bivalve por semana. “Há que ter muito cuidado com a frescura deste marisco” alerta o nosso interlocutor, “se não estiver fresco é dos mais perigosos para a saúde humana”.

As afrodisíacas ostras As ostras ocupam um lugar de destaque na lista de alimentos afrodisíacos. Já o grego Estrabão louvava as ostras de Marselha e o romano Ausónio mencionava, em monografia, as ostras gaulesas. Séculos mais tarde, o escritor Alexandre Dumas chamava-lhes "Orelhas de Vénus". Vatel, cozinheiro do rei Luís XVI, terá cometido suicídio por causa das ostras. Casanova consumia em jejum uma média de 40 gramas de ostras por dia. As propriedades afrodisíacas que se atribuem às ostras devem-se ao seu alto teor de zinco, mineral que é necessário para a produção de esperma. Por exemplo, seis ostras cruas ou cozidas em vapor fornecem mais de cinco vezes a dose diária recomendada de zinco.

Como podemos aquilatar esta frescura? “Há que avaliar se a concha não está aberta e, caso se confirme que abriu, terá perdido a água”. Neste caso, está proibido o consumo. “Uma boa ostra é uma ostra fechada”.

Abri-la implica uma técnica apurada. Um saber fazer que o senhor Manuel exemplifica com destreza. Munido de uma faca e de uma luva de malha de ferro, aplica pressão com o polegar no punho do instrumento de corte, empurra a lâmina para dentro, no ponto certo, e com um movimento de alavanca abre as duas faces da concha.

Dentro da concha muito calcificada vamos encontrar o tão desejado corpo de carne mole, complexa, de aroma e sabor intensos. O “cofre” que há muito acicata a imaginação daqueles que procuram o tesouro, a pérola perfeita que este molusco desenvolve no seu interior.

Quando um parasita invade o corpo da ostra, esta liberta uma substância denominada madrepérola, que se cristaliza sobre o invasor impedindo-o de se desenvolver ou reproduzir. Levará perto de três anos até que essa matéria se torne numa pérola. A forma desta dependerá do formato do invasor. Por sua vez a cor está relacionada com a saúde da ostra.

O purista vai aprecia a ostra, assim mesmo ao natural, com toda a frescura a mar. Quem não aprecia sabores tão intensos pode acrescentar à carne da ostra, um fio de limão, ou mesmo um molho.

Optando por acrescentar um molho, fica a sugestão de umas Ostras com vinagreta de cebola roxa, pepino e hortelã.