Ana Hickmann é mãe de Alexandre, de 11 anos, fruto da relação antiga com Alexandre Correa, mas gostava de ter a oportunidade de aumentar a família.

A apresentadora arrepende-se de não ter congelado óvulos, confessando que foi "um erro".

Atualmente casada pelo civil com Edu Guedes, a apresentadora brasileira explicou em conversa com a Veja que a sua casa "é grande" e que "foi construída para ser preenchida pela família".

"Hoje, vejo que não congelar óvulos foi um erro. Uma pena", admitiu depois. "Mas ainda me posso dar ao luxo de tentar naturalmente", acrescentou.

