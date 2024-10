Já sabe quem é a pessoa que está na fotografia? Foi Ana Hickmann quem surpreendeu os seguidores com algumas recordações da infância.

"A semana da criança deixou-me inspirada. Que saudades da nossa infância em Santa Cruz!!! Como éramos feliz. Contem-me nos comentários uma memória boa de quando eram pequenos", disse junto das fotografias antigas que mostrou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 10 de outubro.

De referir que no Brasil o Dia da Criança celebra-se no dia 12 de outubro.

Recorde-se que depois do conturbado divórcio de Alexandre Correa, com quem estava casada desde 1998, a apresentadora brasileira ficou noiva, este ano, do chef Edu Guedes.