Conseguiu perceber quem é a pessoa que está na fotografia? É a atriz Susana Vieira.

Como no Brasil o Dia da Criança foi celebrado no sábado, dia 12 de outubro, a atriz fez questão de recordar a infância junto dos seguidores da sua página de Instagram.

Inicialmente, Susana Vieira publicou uma imagem de quando era pequena e disse: "Feliz Dia das Crianças". Mas não ficou por aqui e, mais tarde, recordou uma outra foto antiga. "Ainda no clima do Dia das Crianças… Mini Susana com quatro aninhos", escreveu. Veja ambas as imagens na galeria.

