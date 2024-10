Margarida Corceiro celebrou 22 anos no sábado, dia 26 de outubro, e tem partilhado alguns momentos do aniversário na sua conta de Instagram.

Depois de uma publicação onde mostrava o seu almoço de aniversário, e uma fotografia sua em criança, mostrou agora a festa.

A atriz celebrou a data no restaurante Praia no Parque, em Lisboa, com amigos e um bolo com a frase "Cute but scorpio (Fofa mas escorpião)".

No vídeo, Margarida Corceiro surge com um look preto, o cabelo solto e rodeada de amigos.

