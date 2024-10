Margarida Corceiro tem estado na mira dos holofotes devido ao seu novo projeto profissional, a participação na nova série espanhola 'Citas Barcelona'.

Esta quinta-feira, a atriz e modelo de 22 anos partilhou um conjunto de fotografias para relembrar o seu mês de outubro.

"Outubro 2024 'photo dump'", escreveu na legenda da publicação.

Na mesma, podem ver-se várias imagens de Corceiro, nomeadamente dos seus looks, em viagens, com amigos ou na celebração do seu aniversário, que decorreu no dia 26 de outubro.

