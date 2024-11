Este tem sido um ano muito feliz para Margarida Corceiro a nível profissional. A atriz, de 22 anos, abraça a sua primeira protagonista, Eva Borges Lacerda, personagem a que dá vida na nova novela da TVI 'A Fazenda'.

O Fama ao Minuto falou com a atriz no lançamento da trama, que aconteceu esta quinta-feira, 14 de novembro.

"Agora sim, sinto que já entrei no ritmo, na personagem, já me estou a habituar à carga de cenas por dia. Estou muito feliz, não me sinto nada exausta... por enquanto. Está a ser um projeto especial, uma novela bonita, fácil de se fazer. É fácil ir trabalhar", referiu a artista, com um sorriso no rosto.

Tendo em conta a carga de trabalho que um papel de protagonista traz, Corceiro teve de abdicar dos treinos do ginásio. Contudo, ao fim de semana, nomeadamente ao sábado, faz questão de sair e manter a vida social, até porque na sua perspetiva há "tempo para tudo".

A atriz, que faz par romântico com Ivandro Gomes, teceu igualmente uma série de elogios ao colega de elenco. "É muito dedicado, um ótimo colega. Sabe ouvir. Estávamos os dois muito nervosos no início, é uma grande responsabilidade. Conhecia-o de vista, já tínhamos conversado na ModaLisboa, [mas] conhecia melhor a namorada, a Maria. Foi uma nova amizade que construímos. É generoso, querido, companheiro e está sempre a sorrir", sublinhou.

A experiência no mercado espanhol

Este também foi o ano em que Margarida se estreou no mercado estrangeiro, nomeadamente na segunda temporada da série 'Citas Barcelona'.

"O feedback está a ser muito positivo e não estava à espera de receber tantas mensagens. Recebi muitas mensagens do público espanhol a dizerem que estava bom e que as pessoas estavam com boa imagem minha", fez saber, mostrando-se feliz.

"Este ano talvez foi o mais importante da minha carreira. Trabalhei mais, com mais destaque, a primeira vez no estrangeiro com atores internacionais. Foi mesmo uma reviravolta", completou.

