Como já é habitual, Margarida Corceiro partilhou mais um 'photo dump' do último mês, novembro.

A atriz costuma mostrar aos seus seguidores os melhores momentos que vive ao lado da família, dos amigos e a nível profissional. E desta vez, não foi exceção.

Num conjunto de 10 fotografias e vídeos, Margarida Corceiro mostrou os seus vários 'estados de espírito'.

Na primeira fotografia mostra-se mais sensual, exibindo o look que usou no restaurante 'ÀCosta By Olivier'. Ao avançar, já se vê a atriz num modo mais descontraído, acompanhada pelo seu amigo de quatro patas, pelos amigos e até a treinar.

E não podia faltar... Uma imagem da novela da TVI que acabou de estrear, 'A Fazenda', na qual Margarida Corceiro é protagonista.

Ora veja o 'november photo dump' da atriz.

