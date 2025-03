Ana Hickmann surpreendeu o filho, Alexandre, que celebra 11 anos esta sexta-feira, dia 7 de março.

Como a mamã mostrou num vídeo que publicou no Instagram, logo pela manhã, e na companhia do marido Edu Guedes, Ana Hickmann preparou um pequeno-almoço especial - com direito a bolo de chocolate.

"Hoje é o dia mais especial de todos!!!!! O dia que o Alezinho completa 11 anos!!!! Fiz esta surpresa bem cedinho, 6h da manhã, para ele sentir todo amor do mundo neste dia que é só dele. Meu filho, como eu te amo. És o maior presente que Deus me deu, o que tenho de mais valioso na vida. A minha oração de todos os dias é para que Deus continue a abençoar-te, te dê muita saúde, te proteja de todo perigo e me permita que esteja juntinho a ti para sempre!!!! És a melhor parte de mim. Faço tudo por ti", escreveu a apresentadora brasileira na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

De recordar que o menino é fruto do casamento terminado de Ana Hickmann com Alexandre Correa.

