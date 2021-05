Tiago Aldeia teve a oportunidade de trabalhar lado a lado com Maria João Abreu na série da SIC 'Patrões Fora'. Recordando precisamente os últimos tempos de vida da atriz, Tiago nota que a mesma vivia com uma energia mais triste por causa da morte do pai, que faleceu no ano passado.

"Desde que o pai faleceu que estava muito triste. Tinha um cuidado com ela, porque não a estava a reconhecer naquela energia tão triste, queria que se motivasse e que ficasse alegre. Estava triste e estava com algumas dores de cabeça, estava preocupada, mas já não foi a tempo", lamentou o artista.

Na mesma conversa, Tiago evidenciou ainda o grande ser humano que Maria João Abreu era.

