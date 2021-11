Ainda são muitos os que acreditam (erradamente) que, por ser rica em frutose, o açúcar naturalmente presente nos frutos, a fruta é desaconselhada na alimentação dos diabéticos. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) recomenda-a "pelas suas inegáveis virtudes, por ter um baixo valor energético, por ser rica em substâncias protetoras como as vitaminas, os minerais e os antioxidantes e também por ser uma excelente fonte de fibra".

"Por conter frutose, é importante que o consumo de fruta seja equilibrado", alerta, no entanto, um artigo do Diabetes 365º, um projeto informativo multiplataforma que pretende auxiliar os portugueses com esta patologia a viver melhor. Na lista dos frutos mais recomendados para os diabéticos figuram o morango, o mirtilo, a laranja, a toranja, a noz e o tomate, muitas vezes confundido com um legume. Mas há outras frutas que devem ser evitadas.

1. Quivi

Embora forneça ao organismo uma quantidade relevante de vitamina C, vitamina K, potássio, folato e fibras, o quivi deve ser consumido com moderação pelas pessoas com diabetes. Apesar de melhorar o funcionamento do intestino e de aumentar a sensação de saciedade, tem 11,5 gramas de hidratos de carbono por 100 gramas. Desses, 8,9 são açúcares.

2. Abacaxi

Mais doce do que o ananás, o abacaxi é fonte de potássio, vitamina C, bromelina e betacarotenos. Reconhecido pelas propriedades anti-inflamatórias, é rico em água e em fibras. Melhora a saúde da pele e do cabelo, combate os radicais livres e reduz as dores musculares. Contém 12,3 gramas de hidratos de carbono por 100 gramas, sendo uma grande parte deles açúcares.

3. Cereja

É impossível comer só uma, o que dificulta a vida dos diabéticos. Rica em polifenóis, fibras e betacarotenos, é também fonte de vitamina A e de vitamina C. Consoante a variedade, 100 gramas de cereja podem contabilizar cerca de 13,3 gramas de hidratos de carbono, cerca de 88% da composição total deste alimento. Cerca de 8,1 gramas são açúcares.

4. Romã

Apesar de não ser dos frutos mais fáceis de comer, é um dos mais saudáveis, com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antisséticas. Apesar de prevenir doenças como o alzheimer e determinados tipos de cancro, deve ser consumida com moderação pelos diabéticos, uma vez que contém 12,1 gramas de carboidratos por 100 gramas de alimento.

5. Manga

É um dos aliados do sistema imunitário. Combate inflamações e reduz o risco de doença cardiovascular. Além de magnésio, potássio, vitamina C e vitamina A, a manga é rica em fibras e em polifenóis. Uma dose de 100 gramas contém, todavia, 11,7 gramas de hidratos de carbono. Uma chávena de manga fatiada tem 24,4 gramas de açúcar, o que a torna numa das frutas a evitar.

6. Líchia

Não as ingerimos na mesma proporção dos orientais mas as líchias também têm (muitos) apreciadores em território nacional. As que são comercializadas conservadas em caldas de açúcar não são recomendadas. As frescas devem ser consumidas com moderação. Uma porção de 100 gramas contém 14,8 gramas de hidratos de carbono. Uma líchia fornece 1,4 gramas de açúcar.

7. Figo

Muitos apreciam-nos pela doçura e pela textura mas os diabéticos devem abster-se de os saborear, apesar de fazerem bem ao intestino e de fornecerem vitaminas e sais minerais essenciais. Um figo médio, com cerca de 5,5 centímetros de diâmetro, contém 8,1 gramas de açúcar. Numa dose de 100 gramas, podem contabilizar-se 13,4 de carboidratos.

8. Dióspiro

Tem propriedades anti-inflamatórias e anti-hemorrágicas e, tal como a cenoura, também faz bem aos olhos. Embora previna o cancro e as doenças cardiovasculares, também figura nesta lista. Um dióspiro médio pode ter na sua composição 24,9 gramas de açúcar, cerca de 23% do total dos nutrientes da fruta. Uma dose de 100 gramas pode fornecer 18,4 gramas de hidratos de carbono.

9. Uva preta

Combatem a fadiga muscular, melhoram a visão e também previnem doenças como o cancro. Apesar de terem muitas propriedades antioxidantes, sobretudo na película fina que as reveste, as uvas devem ser consumidas com moderação pelos diabéticos, sobretudo as pretas, que têm um índice glicémico elevado. Uma dose de 100 gramas de uva tinta contabiliza 18,6 gramas de carboidratos.

10. Banana

É um dos frutos mais populares em território nacional. Uma banana média, com 18 a 20 centímetros de comprimento, tem 14,4 gramas de açúcar e pode chegar aos 26,9 gramas de hidratos de carbono. Uma porção de 100 gramas desta fruta tropical tem, em média, 21,8 gramas de açúcares. Apesar de não estar vedada aos diabéticos, o seu consumo deve ser muito ocasional.