As pessoas com diabetes não podem descurar a sua alimentação, evitando pratos e ingredientes demasiado gordos e/ou açucarados. Aprovadas pelos nutricionistas da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e/ou por organizações internacionais que se preocupam com a sua saúde, como é o caso da Diabetes UK, estas receitas, disponíveis no Diabetes 365º, um projeto que pretende auxiliar os portugueses que sofrem desta doença a lidar com a patologia, são deliciosas e (muito) nutritivas.

1. Sopa verde com couve-flor e cenoura

Os portugueses não passam sem ela e esta, ainda para mais, tem a vantagem de ser saudável e nutritiva, saciando o apetite em qualquer altura do ano. Uma dose fornece cerca de 3 gramas de proteína, 3 gramas de gordura e 6 gramas de hidratos de carbono, não ultrapassando, em média, as 63 calorias. Para saber como se faz, clique aqui.

2. Sopa de gaspacho

Muito popular nalgumas regiões do país, é, sobretudo, consumida nos meses de verão, apesar de haver quem goste de a apreciar em todas as épocas do ano. Aromática, fresca, leve e saciante, é fonte de vitaminas e sais minerais essenciais. Para a preparar, não precisa de muito, como pode confirmar de seguida. Para saber como se faz, clique aqui.

3. Tarte de legumes saborosos

É uma das receitas do site BBC Good Food. Rica em vitaminas e minerais, é, contudo, preciso ter em conta que é uma opção com alguns hidratos de carbono, pelo que não deve exagerar nas doses para não agravar a diabetes. Duas fatias desta tarte, um quarto, contêm 388 calorias e 62 gramas de carboidratos. Para saber como se faz, clique aqui.

4. Pimentos recheados grelhados

Uma receita vegetariana que quem aprecia peixe e carne também pode confecionar e utilizar como acompanhamento. Proposta pelos especialistas que colaboram com a organização britânica Diabetes UK, é rica em vitamina C e em hidratos de carbono. Uma dose fornece 250 calorias e 3,5 gramas de fibras. Para saber como se faz, clique aqui.

5. Massa espiral com legumes assados

Aprovada pelos nutricionistas da APDP, é outra das receitas vegetarianas que aqui lhe propomos e, tal como as outras, também ela surpreende. Em termos de informação nutricional, contém 200 calorias por dose e fornece 6 gramas de proteínas, 8 gramas de gordura e 26 gramas de hidratos de carbono. Para saber como se faz, clique aqui.

6. Peito de peru recheado com couve e broa