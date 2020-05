As pessoas que sofrem de diabetes têm de ter cuidados acrescidos com o que ingerem, o que acaba por limitar muito as suas opções. Sem ideias para as próximas refeições? Descubra, de seguida, especialidades gastronómicas validadas por especialistas!

A alimentação dos diabéticos tem de obedecer a regras para evitar o agravamento da doença, o que acaba por os condicionar muito em termos de opções. Sem ideias para as próximas refeições? Descubra, de seguida, especialidades gastronómicas, validadas pelos especialistas do projeto multiplataforma de literacia de saúde Diabetes 365º, que se adequam aos gostos de toda a família. Não perca também 5 ideias de lanches saudáveis. 1. Pão de banana com nozes Está atualmente muito em voga mas o que aqui lhe sugerimos tem a vantagem de poder ser ingerido por diabéticos. Para preparar este delicioso e nutritivo pão de banana com nozes, não precisa de muito tempo. Uma porção contém 170 calorias, 3,8 gramas de proteínas, 7,7 gramas de gorduras, 20,6 gramas de carboidratos e 1,7 gramas de fibra. 2. Curgetes recheadas Preparam-se num ápice e não exigem grandes conhecimentos culinários, o que acaba por ser uma vantagem. Esta receita de curgetes recheadas, validada por Lúcia Narciso, nutricionista que colabora com a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), surpreende pelo paladar. Uma porção não vai, em média, além das 200 calorias. 3. Frango grelhado com curgete Continuar a ler Simples e fácil de preparar, esta receita de frango grelhado com curgete do Diabetes Food Hub, um projeto da American Diabetes Association, é perfeita para um almoço rápido ou para um jantar de família mais elaborado. Uma dose contém 250 calorias, 25 gramas de proteínas, 13 gramas de gorduras e ainda 7 gramas de hidratos de carbono. 4. Lombo de porco com leite e ameixas Validada por Lúcia Narciso, nutricionista que colabora com a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), esta receita de lombo de porco com leite e ameixas fornece apenas 166 calorias por dose, além de 21 gramas de proteína, 6 gramas de gordura e 6 gramas de hidratos de carbono. Não é rápida de preparar mas vale a pena. 5. Leite-creme Tem saudades de um doce mas não quer comprometer o controlo da diabetes? Então, experimente esta receita de leite-creme! Também ela aprovada por Lúcia Narciso, nutricionista que colabora com a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), leva apenas cinco ingredientes e tem a vantagem de ter 61 calorias por porção.