Para prato principal, se aprecia peixe, pode iniciar a sua refeição pascal com um esparguete com tamboril. Aprovada por Lúcia Narciso, nutricionista da APDP, fornece 18 gramas de proteínas, 26 gramas de hidratos de carbono e 9 gramas de gordura, para além de 262 calorias por dose. Em alternativa a esta, pode optar por uma das três receitas de peixe para diabéticos que este site disponibiliza. Há uma de bacalhau, outra de linguado e outra de pescada.

Como prato de carne, temos outra receita validada pela APDP, lombo de porco com leite e ameixas. Com apenas 166 calorias por dose, fornece 21 gramas de proteína, 6 gramas de hidratos de carbono e outras tantas de gorduras. Se não aprecia esta carne, temos duas opções com frango para lhe propor. Pode optar entre frango assado com ervas aromáticas ou frango com tomates e pimentos, com arroz de cenoura e/ou feijão-verde cozido em água e sal.

Para terminar a sua refeição pascal em beleza, são duas as sobremesas que o projeto multiplataforma de promoção em literacia em diabetes, que ensina os portugueses a lidar com a doença, propõe. A mais light é uma musse de manga, que também leva morangos ou framboesas e que contém apenas 42 calorias por dose. A alternativa mais pesada é um bolo de cenoura saudável com cobertura de queijo quark, validada pela organização Diabetes UK.