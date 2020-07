Delicie-se com esta opção caseira, mais saudável e mais saborosa do que as de produção industrial. E nem sequer precisa de esperar por um dia de calor para a preparar porque sabe bem em qualquer altura do ano. Pode acompanhar o gelado com natas frescas batidas com um pouco de açúcar baunilhado ou com topping de morango ou caramelo.

5. Gelado de tomate com quefir e folhas de hortelã

Delicie-se sem engordar. Se está à procura de uma sobremesa fresca e com poucas calorias, não procure mais. Temos aqui a sugestão ideal para si! Esta especialidade saborosa contém apenas 101 calorias por dose. Em vez de quefir, pode utilizar um iogurte natural magro e, no lugar do tomate, pode recorrer a morangos, amoras ou framboesas.

6. Gelado light de iogurte com sabor a café

Dantes é que só se comiam gelados no verão. Esta, uma receita, no mínímo diferente, é a forma ideal de terminar a sua refeição ou até de fazer uma pausa gulosa. Prepara-se num ápice e saboreia-se em qualquer altura. Utilize, na confeção desta receita, um adoçante que resista a altas temperaturas. Pode usar descafeinado, se não aprecia o outro café.

7. Gelado de morango light com essência de baunilha e limão

É outro dos clássicos e surge aqui reinventado mas igualmente irresistível. Pode substituir os morangos por framboesas, por amoras ou por uma mistura de frutos vermelhos congelados. Se preferir, também pode adicionar uma banana pequena cortada em pedaços quando juntar a fruta, a baunilha e o sumo do limão ao preparado.

8. Gelado de iogurte com alperce e baunilha

Esta é uma receita saudável, fresca, leve, saborosa e nutritiva, que também pode preparar com frutos como o pêssego ou a manga, para ser saboreada em qualquer altura do ano sem nenhum problema de consciência. Substitua os alperces pela mesma quantidade de pêssegos, de polpa de manga ou papaia ou até de ananás, para ir variando.

9. Gelado de bolachas de gengibre com baunilha

Diferente, original e (muito) saborosa, esta receita é uma proposta tentadora que quem gosta de preparar este tipo de sobremesa vai querer repetir com regularidade. Uma forma distinta de saborear estes biscoitos natalícios. Para um resultado mais frutado, substitua o mel por compota de frutos vermelhos. Também pode utilizar natas de soja.

10. Gelado light de pêssego e baunilha

Esta receita, fresca e leve, surpreende pela versatilidade. Substitua os pêssegos por morangos, por framboesas, por amoras ou por uma mistura de frutos vermelhos congelados. Se preferir, também pode adicionar uma banana pequena cortada em pedaços quando juntar a fruta, a essência de baunilha e o sumo do limão ao preparado.