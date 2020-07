Está com calor e não lhe apetece propriamente comer (mais) um gelado para se refrescar? Temos a solução para si! No início, durante ou após a refeição, as propostas que se seguem são, além de saborosas, originais e nutritivas, perfeitas para combater os efeitos incomodativos das altas temperaturas. Ligue o ar condicionado ou a ventoinha e vá já para a cozinha. Depois, é escolher um local fresco e saboreá-las como se não houvesse amanhã e repetir quando o calor voltar a apertar.

1. Bolo de gelado de baunilha com bolachas de chocolate e frutos vermelhos

Uma tentação de provar e babar por mais a que os amantes de sobremesas frescas vão ter (muita) dificuldade de resistir. Uma opção perfeita para surpreender familiares e amigos e que também pode servir para um bolo de aniversário original. Se for um grande apreciador de chocolate, também pode utilizar gelado de chocolate ou de de stracciatella.

2. Gaspacho verde com um toque de sofisticação

Uma entrada refrescante, nutritiva e muito saudável, típica da região espanhola da Andaluzia, alternativa à versão tradicional, que garante um bom aporte de vitaminas e antioxidantes a toda a família. Para uma experiência mais crocante, corte pão do dia anterior em pequenos cubos e leve-o ao forno a torrar, usando-o depois para o decorar.

3. Sangria de frutos vermelhos com laranja e champanhe

Em família ou entre amigos, esta versão alternativa daquela que é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo vai fazer as delícias dos convidados do seu próximo convívio gastronómico. Um jarro não vai chegar! Vai uma aposta? Também pode adicionar três gotas de essência de baunilha líquida à sangria quando lhe juntar a fruta.

4. Creme frio de iogurte de limão e aveia com melão e presunto

Uma receita refrescante e requintada, muito fácil de preparar, que serve de refeição nos meses de maior calor e que também é perfeita para ingerir depois de um treino desportivo. Uma forma diferente de saborear este fruto. Substitua o melão por meloa ou por papaia, se preferir. Esta proposta contém apenas cerca de 252 calorias por dose.

5. Tarte gelada de morango com base de bolacha e nozes

Há alturas do ano que pedem sobremesas mais leves e mais frescas, como esta que aqui lhe sugerimos. Uma forma deliciosa de ingerir (mais) morangos, um fruto repleto de vitaminas e minerais essenciais. Também a pode fazer com uma mistura de frutos vermelhos congelados. Em vez das nozes na base, também pode usar avelãs ou pinhões.