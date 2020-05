Os mais famosos e vendidos são os da Escócia e dos Estados Unidos da América, apesar de muitos também elogiarem os que são produzidos nas destilarias do Japão. Não precisa de ser um grande apreciador desta bebida alcoólica, que se celebra anualmente no terceiro sábado de maio, para se deliciar com as três sobremesas que lhe propomos de seguida, até porque as quantidades que levam não são propriamente grandes. São apenas o suficiente para lhes dar um toque especial que vai agradar a quem as provar.

1. Bolo de laranja e baunilha com uísque

Delicioso, irresistível, húmido e (muito) fácil de preparar, surpreende pelo paladar agradável. É também a sugestão perfeita para acompanhar um chá nos dias mais frios ou uma limonada fresca nas alturas mais quentes, caso não consiga esperar até ao fim da próxima refeição para o saborear. Em vez de laranja, pode também fazê-lo com limão.

2. Tiramisu italiano com licor de uísque

Esta receita é uma alternativa à versão tradicional. No entanto, mantém todo o sabor que faz desta uma das sobremesas preferidas de muitos em diferentes partes do mundo. Muito económica e simples de preparar, integra um licor feito à base desta popular bebida. Também pode usar conhaque ou um licor que tenha em casa para a fazer.

3. Gelado de pêssego branco e uísque com mel

Mais saudáveis e nutritivos do que os que são produzidos industrialmente, os gelados caseiros, como este, saboroso, económico e muito fácil de preparar, são uma alternativa que deve considerar. Na falta desta fruta, use outra. Pode prepará-la com morangos frescos, framboesas, amoras e até com uma mistura de frutos vermelhos congelados.