Branco, preto, ruby, de leite, com ou sem frutos secos... São muitas as opções à venda no mercado. É um dos ingredientes alimentares mais apreciados em todo o mundo e as confeções gastronómicas que o integram são, à partida, um êxito garantido. Anda a precisar de um doce caseiro mas já está farto de repetir sempre as mesmas receitas? Está na altura de inovar e de surpreender familiares e amigos no próximo convívio familiar!

1. Musse de chocolate e Nutella com cobertura de papaia e morango

Esta deliciosa e irresistível musse, que se prepara num ápice, é a solução perfeita para aqueles dias em que lhe apetece surpreender os que o rodeiam e está sem ideias. Do que está à espera para experimentar? Se lhe facilitar a vida, em vez de morangos frescos, pode usar morangos congelados, amoras ou framboesas, frescas ou congeladas.

2. Bolo cremoso de chocolate preto com creme de lima

Consegue resistir a tamanha gulodice? Uma receita tentadora e irresistível, muito fácil e rápida de preparar, que vai dar mais sabor e paladar a toda e qualquer festa. Toda a família vai, certamente, adorar! A versão original desta receita, fotografada por Diogo Agante, integra o blogue Há Alguém Mais Gulosa Do Que Eu? de Mafalda Agante.

3. Tarte de chocolate branco

Leva apenas seis ingredientes, faz-se num ápice e nem sequer precisa de ir ao forno. Uma receita diferente, económica e muito deliciosa, que vai certamente agradar a todos os membros da família. Em vez de chocolate branco, pode preparar esta confeção gastronómica com chocolate preto, com chocolate de leite ou ainda com chocolate ruby.

4. Bolos esponjosos de chocolate preto com groselhas

São o sucesso de qualquer festa familiar ou o ponto alto do final de uma refeição, apesar de serem muitos os que também os comem ao lanche. Em todo o mundo, são milhares os que não resistem a estas delícias de textura aveludada com sabor a cacau, saborosas e fáceis de preparar, como pode comprovar de seguida. Esqueça a dieta e experimente!

5. Musse de chocolate com cheirinho

Não é indicada para os mais pequenos mas vai fazer as delícias dos adultos que não resistem a um toque de particularidade numa receita que há muito que se converteu num clássico da gastronomia internacional. Se preferir, polvilhe a musse com pinhões no momento de servir. Em vez de gin, também pode usar uísque, conhaque, brande ou rum.

6. Bolo de iogurte e cenoura com nozes e molho de chocolate preto

Combater o envelhecimento e fortalecer as defesas são duas das funções da sobremesa que lhe propomos. Trata-se de uma receita saudável que conjuga ingredientes como o iogurte magro de limão, a hortelã e a cenoura, que faz bem aos olhos. Se preferir, pode substituir o chocolate preto por chocolate branco e polvilhá-lo no fim com coco ralado.

7. Panna cotta de chocolate com cerejas em calda de açúcar

Uma irresistível sobremesa de inspiração italiana, repleta de sabor, que alia uma das iguarias mais apreciadas a um dos ingredientes com mais apreciadores em todo o planeta. Pode, se preferir, substituir o chocolate de leite da receita por chocolate branco e as cerejas por morangos. Para além de ser fácil de preparar, leva ingredientes comuns.

8. Gelado de iogurte com baunilha e molho de chocolate

Se está em dieta e sente-se ansioso, delicie-se com esta sobremesa light e anti-stresse. Confecionada com ingredientes fáceis de encontrar, é uma proposta diferente e de preparação rápida, com apenas 144 calorias. Se gostar do sabor, pode adicionar uma colher de café de canela ao molho de chocolate, na fase final da elaboração.

9. Musse de chocolate com crumble de brownie

Uma tentação imperdível para os (muitos) gulosos que não conseguem resistir a um doce. Uma receita muito económica e muito fácil de preparar que vai fazer furor no seu próximo almoço ou jantar de família. Vai uma aposta? Pode, se quiser, polvilhar esta sobremesa com pinhões, com nozes partidas ou com avelãs picadas antes de a servir.

10. Fudge de cacau, ameixas e alfarroba, sem glúten, com flor de sal marinho

Uma receita de inspiração macrobiótica que muitos apontam como a versão mais saudável do popular doce que milhões de pessoas apreciam em todo o mundo. Uma alternativa (mais) saudável para as suas festas e para os seus lanches. Em vez de untar o tabuleiro com óleo de coco, pode usar outro tipo de óleo alimentar, manteiga sem sal ou margarina.