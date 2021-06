A gastronomia italiana está repleta de propostas culinárias imperdíveis e esta é uma delas. Esta sobremesa típica da região italiana do Piemonte, na fronteira com a França e a Suíça, é elaborada com nata de leite, açúcar, gelatina e especiarias. A mais utilizada é, por norma, a canela. Por norma, consome-se sozinha, com compotas ou com fruta fresca mas, tal como sucede em muitas outras coisas da vida, a imaginação é o limite. Se anda com vontade de variar, tem aqui três possibilidades.

1. Panna cotta de leite de coco com maracujá

Uma delícia de inspiração italiana, aqui numa versão renovada com um acentuado travo tropical. Uma proposta fresca e original, perfeita para esta altura do ano, que não é difícil de preparar e que é uma alternativa à tradicional. Para um toque de exotismo extra, adicione uma colher de sobremesa de canela ao leite de coco durante o processo de elaboração.

2. Panna cotta de chocolate com cerejas em calda de açúcar

Uma irresistível sobremesa de inspiração italiana, repleta de sabor, que alia uma das iguarias mais apreciadas a um dos ingredientes com mais apreciadores em todo o mundo. Se preferir, substitua o chocolate de leite por chocolate branco ou até mesmo por chocolate preto e as cerejas por morangos, por framboesas, por mirtilos ou por amoras.

3. Panna cotta de baunilha com molho de caramelo e pera desidratada

Inspirada na receita tradicional daquela que é uma das mais afamadas sobremesas italianas, promete satisfazer os paladares mais exigentes. Uma forma original de surpreender familiares e amigos. Pode comprar as peras já desidratadas ou desidratá-las em casa e também pode alterar o topping para conseguir agradar a todos os seus convivas.