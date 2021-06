Panna cotta de baunilha com molho de caramelo e pera desidratada

Preparação

1. Num tacho, misture as natas, o leite e o açúcar. Envolva bem e leve ao lume até ferver.

2. Retire a vagem de baunilha e reserve o preparado para utilização posterior.

3. Demolhe a gelatina num pouco de água, escorra bem e adicione à mistura de leite e natas, envolvendo bem.

4. Divida o preparado por copos ou por formas pequenas, tendo o cuidado de não as encher totalmente. Leve ao frio durante algumas horas.

5. No momento de servir, desenforme individualmente e regue com 15 gramas de topping de caramelo. Sirva de imediato, decorado com metades de pera desidratadas.