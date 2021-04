A maioria dos portugueses não passa sem ele. O café é uma das bebidas mais apreciadas e consumidas em todo o mundo e também um ingrediente presente em inúmeras confeções gastronómicas. Há quem o utilize para preparar inúmeras bebidas, para fazer um famoso molho para bifes e/ou para confecionar deliciosas sobremesas, como estas que lhe propomos de seguida. Independentemente da(s) que decidir escolher, uma coisa é certa. Acompanhadas de um café, saberão certamente melhor.

1. Gelado light de iogurte com sabor a café

Dantes é que só se comiam gelados no verão. Nos dias que correm, saboreiam-se em qualquer altura. Esta, uma receita, no mínímo diferente, é a forma ideal de terminar a sua refeição ou até de fazer uma pausa gulosa. Prepara-se num ápice e saboreia-se em qualquer altura. Também pode usar descafeinado e/ou um adoçante que resista a altas temperaturas, se preferir.

2. Bolinhos de chocolate com licor de café

Uma receita que dá para fazer 25 unidades destas pequenas delícias achocolatadas. Para um lanche em família, para levar para a praia ou para um piquenique ou, simplesmente, para adoçar a vida, são perfeitas para qualquer altura. Em vez de licor de café, também pode usar limoncello, licor de chocolate ou licor de pastel de nata. A ginginha é outra alternativa.

3. Tiramisu com vinho do Porto para saborear com chocolate quente

Para um lanche diferente, criativo e original, nada como aliar todo o sabor de uma das mais populares sobremesas italianas, aqui com um ligeiro toque português, a uma das bebidas mais apreciadas em todo o planeta. Na preparação do chocolate quente, se é adepto de sabores mais doces, use uma tablete de 100 gramas de chocolate preto com 70% de cacau e 20 gramas de chocolate branco.