Por causa da pandemia viral de COVID-19, são muitos os portugueses que tomaram de decisão de celebrar a passagem de ano longe de multidões, no conforto do lar. Se faz parte do (grande) grupo que vai entrar em 2022 em casa e pretende deliciar-se com propostas originais e criativas, ainda que simples e muito fáceis de preparar, não precisa de pensar muito mais. Para todos os gostos e paladares, estas são as receitas que vão fazer a diferença este réveillon. Eleja as suas favoritas e delicie-se. Bom ano!

1. Cogumelos recheados com alheira e espinafres

Uma entrada muito saborosa que também se pode servir como petisco numa tarde de confraternização entre familiares e amigos. Uma receita da blogger e autora de livros de culinária Joana Roque. Se preferir, substitua a alheira por farinheira e adicione 50 gramas de azeitonas pretas às rodelas à mistura de cogumelos. Vai gostar da diferença!

2. Camembert tostado com ervas aromáticas e mel

Uma entrada que é também um petisco e que é perfeita para reunir um grupo de familiares e amigos em torno de uma mesa. Deliciosa, simples e muito fácil de preparar, é a solução ideal para quem quer surpreender muito, com pouco. Sirva esta receita com tostas, broa de milho ou pequenas fatias de pão torrado.

3. Ovos em cocote com salmão fumado e pimenta-preta

Uma proposta muito fácil, simples e rápida de preparar, que agradará a todos os convivas. Ideal para um pequeno-almoço nutritivo ou para um lanche ou ainda como complemento depois de uma sopa num dia de menor fome, é também uma entrada vistosa e saborosa para uma festa como a passagem de ano. Atreve-se a experimentar?

4. Tártaro de camarão com tomate e abacate

Uma entrada fresca e saborosa, plena de propriedades nutritivas, com um elevado aporte proteico e de fácil digestão. Substitua o tomate por manga para um travo mais adocicado e tropical. Se preferir, também pode adicionar 40 gramas de azeitonas pretas descaroçadas cortadas em pequenos pedaços à mistura de tomate e abacate.

5. Estaladiços de queijo de cabra com mel, romã e tomilho

Apetece-lhe uma entrada diferente ou uma especialidade original para saborear com uma salada num dia em que precise de uma refeição mais leve? Esta receita, deliciosa e surpreendente, pode ser a solução para si! Pode adicionar nozes picadas ao recheio, dispondo-as sobre o queijo de cabra, antes de dobrar as pontas de massa filo para fechar os estaladiços.

6. Guacamole com gengibre e coentros

Esta iguaria, muito apreciada em todo o mundo, foi criada pelo deus Quetzalcóatl, uma das divindades da cultura asteca, antes da chegada dos espanhóis à América. Esta versão, perfeita para uma ementa de réveillon caseira, introduz-lhe um tempero muito português. Em vez de coentros, pode utilizar salsa.

7. Camembert panado com doce de framboesa

Uma receita deliciosa com as calorias e a (pouca) gordura sob controlo. Esta proposta, outro petisco feito com o popular queijo francês, com um travo agridoce, é recomendada para crianças, idosos e desportistas, é também indicada para pessoas que sofram de osteoporose e/ou que tenham problemas com os dentes.

8. Ostras a vapor com um travo de lima e ovas de salmão

Uma entrada muito fresca para aqueles dias em que não está com muita fome ou, em alternativa, um petisco perfeito para um convívio daqueles que ficam na memória, como é o caso. Uma receita saudável e muito fácil de preparar. Em vez de ostras, também pode preparar esta especialidade gastronómica com mexilhões grandes.

9. Tomates recheados com broa de milho e atum fresco

Deliciosa, nutritiva e original, esta especialidade, que é perfeita para saborear com uma salada de alface e/ou rúcula ou um peixe grelhado ou cozido, é uma forma saudável de saborear um fruto que muitos pensam ser um legume. Se preferir, pode utilizar 150 gramas de gambas descascadas cortadas em pequenos pedaços no lugar do pescado.

10. Camembert recheado com framboesas e mel

Uma entrada, uma sobremesa ou um petisco? A escolha é sua... Atreva-se! Surpreendente, deliciosa e muito fácil de preparar, esta receita promete transformar-se na estrela principal dos seus próximos convívios gastronómicos. Também pode servir esta especialidade gastronómica com broa de milho fatiada de forma muito fina.