Preparação

1. Passe as ostras por água corrente. Leve uma panela com um pouco de água no fundo ao lume. Junte as ostras frescas e tape. Deixe cozinhar até abrirem ligeiramente.

2. Abra as ostras com o auxílio de uma faca afiada e regue-as com o sumo de lima. Transfira as ostras para uma travessa coberta com gelo.

3. Tempere as ostras com sal marinho e com pimenta e sobreponha-lhes, de seguida, as ovas de salmão, distribuindo-as de forma equitativa. Sirva de imediato.