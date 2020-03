Olhamos para o frigorífico e vemos nesta tão grande conquista do século XX um fiel depositário da boa forma futura de todos os alimentos. Contudo, nem sempre o frio é um bom conselheiro e se para a maçã umas férias a 8 ºC dentro do frigorífico é música para os ouvidos, já o pão pede o aconchego de um saquinho ou da tradicional caixa.

Para que não nos percamos nos meandros da conservação, com risco de estar a dar como fim último o lixo a bens alimentares que durariam dias, senão mesmo semanas nas nossas casas, o site Love Food Hate Waste, deixa-nos boas dicas.

A página, uma espécie de grande manual online para dizer não ao desperdício alimentar, elenca uma vasta lista de alimentos que pedem, ou não, frigorífico, do abacate, aos feijões, dos cereais às ervas aromáticas.

Contas, feitas, há dezenas de dicas alimentares, antecedidas dos argumentos que justificam o nosso cuidado na conservação da comida que adquirimos ou produzimos, no caso vertente alertando para o desperdício no Reino Unido, origem do site: “comida é algo que une. É algo que é cultivado e amado meses a fio antes de chegar às lojas. É uma atividade social, um conforto, algo essencial e um luxo. E, no entanto, nos lares do Reino Unido, desperdiçamos 6,5 milhões de toneladas todos os anos, dos quais 4,5 milhões são bens ainda aptos ao consumo. Não estamos a falar das cascas dos ovos ou ossos das galinhas. Falamos no desperdício no prato, as côdeas de pão ou cascas de batata, tudo que poderia ter sido transformado em algo delicioso”.

créditos: Rebecca Matthews

Se ao leitor lhe custar “pesar” estas 6,5 milhões de toneladas, siga o exemplo que nos é deixado pelo Love Food Hate Waste: “o suficiente para encher 38 milhões de contentores do lixo”.

Uma realidade que pode ser transponível para o retângulo nacional como aqui demos nota em entrevista à investigadora Iva Pires, autora do livro “Desperdício Alimentar”.