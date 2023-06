A piadina é um pão típico italiano, leve e muito versátil. Esta receita é perfeita, consistente e, bem recheada, pode chegar a fazer uma refeição para duas pessoas.

É das receitas mais simples que pode produzir em sua casa. Com pão, tomate, cebola e alguns condimentos e aromáticas confeciona um prato para acompanhar, por exemplo, com uma salada.

Uma receita simples que pode preparar em menos de 30 minutos. Pode substituir os ingredientes por outros a gosto, fazendo o aproveitamento de vegetais que tenha em casa.

A sopa de tomate com Pão de Rio Maior, ovo escalfado e chouriço é uma receita fácil e rápida que garante uma experiência rica de sabores e texturas.

"Este gaspacho de tomate é perfeito para uma refeição rápida, simples e sem complicações. Mas podem também usá-la para surpreender os amigos num jantar caseiro, mais temático", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food".

Dá sempre jeito ter frascos de molho de tomate na despensa, disponíveis para quando é preciso acelerar um pouco alguma receita.

Como entrada ou refeição leve, estas tostas podem ser ainda mais rápidas a preparar se fizer a tomatada de véspera e a guardar no frigorífico.

"Quando assado, o grão transforma-se numa pepita deliciosa, crocante e com sabor a frutos secos. Por outro lado, assar o tomate intensifica o seu sabor adocicado. Uma combinação sensacional". As palavras são de Matt Pritchard, autor do livro "Dirty Vegan" de onde retirámos esta receita.