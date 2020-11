Anda a apetecer-lhe um bolo como os que a sua avó fazia? Então, o melhor é arregaçar as mangas, pré-aquecer o forno e preparar os ingredientes. Mais tempo em casa significa também que passa a ser maior a disponibilidade para a cozinha. Em vez de ingerir produtos confecionados industrialmente, menos saudáveis do que os caseiros, prepare, no conforto do lar, especialidades gastronómicas repletas de cor e de sabor, de provar e salivar por mais, como é o caso das que lhe propomos de seguida.

1. Bolo de iogurte e cenoura com nozes e molho de chocolate preto

Combater o envelhecimento e fortalecer as defesas são duas das funções desta deliciosa sobremesa que lhe propomos. Trata-se de uma receita saudável que conjuga ingredientes como o iogurte magro de limão, a hortelã e a cenoura. Se preferir ou para variar, pode substituir o chocolate preto por chocolate branco e polvilhá-lo no fim com coco ralado.

2. Bolo de manteiga e baunilha

Prepara-se num ápice e tem a vantagem de agradar facilmente a toda a família. Para o pequeno-almoço, para o lanche ou até como sobremesa depois de uma refeição copiosa, é uma sugestão perfeita e saborosa. Para ir variando a receita, também pode adicionar à massa do bolo 50 gramas de pepitas de chocolate no momento em que juntar a farinha.

3. Bolo cremoso de chocolate preto com creme de lima

Consegue resistir a tamanha gulodice? Uma receita tentadora e irresistível, com a assinatura da blogger Mafalda Agante, muito fácil e rápida de preparar, que vai dar mais sabor e paladar a toda e qualquer festa. Toda a família vai adorar! Substitua, se preferir, o sumo de lima por sumo de limão e o chocolate preto por chocolate de leite.

4. Bolo de cenoura e maçã com creme de laranja e canela

Vegano, saboroso e muito fácil de confecionar, junta, numa só receita, uma série de ingredientes diferentes. Uma alternativa original para as festas em família ou para os lanches com os amigos. Pode, também, substituir a bebida vegetal de soja por leite de arroz, os flocos de aveia por flocos de centeio e o sumo de limão por vinagre de sidra.

5. Bolo delicioso de arandos congelados

Para aqueles momentos em que lhe apetece um doce, para acompanhar com uma limonada nos períodos quentes ou para servir com um chá nos momentos mais frios, esta receita vai conquistá-lo desde a primeira dentada. Se preferir, também pode distribuir a massa do bolo por formas para queques, previamente untadas com manteiga.

6. Bolo de laranja e baunilha com uísque

Delicioso, irresistível, húmido e muito fácil de preparar, vai seguramente agradar a quem o provar. É a sugestão perfeita para acompanhar um chá nos dias mais frios ou uma limonada fresca nas alturas mais quentes. Em vez do uísque, pode usar rum, brande ou vodca. Também há quem o prepare com vinho do Porto ou com moscatel de Favaios.

7. Bolo de Nesquik com frutos do bosque

Um bolo apetitoso para toda a família e que é, também, uma excelente sugestão para um delicioso bolo de aniversário feito em casa. Os mais pequenos vão adorar e os mais crescidos também não lhe vão resistir! Substitua o chocolate de leite por chocolate branco e polvilhe a cobertura com canela antes de decorar o bolo com a fruta do bosque.

8. Bolo de especiarias com peras assadas

Uma forma original e inovadora de surpreender os seus familiares com uma confeção gastronómica que utiliza uma das frutas mais consumidas pelos portugueses. Além de deliciosa, esta receita prepara-se num ápice. Em vez de usar as peras inteiras ou maçãs, pode, se preferir, descascá-las, cortá-las em pedaços e introduzi-las na massa do bolo.

9. Bolo em forma de unicórnio para princesas sonhadoras

A criadora do blogue Não Coma os Meus Bolos, Ana Rute Sousa, pasteleira nas horas vagas, explica como deve proceder para confecionar a receita que vai surpreender a sua filha, a sua sobrinha ou a sua neta. Substitua a canela por erva-doce num dos bolos para um efeito mais contrastante. A unidade de medida são chávenas de 200 mililitros.

10. Bolo de iogurte grego com glacé de baunilha

Anda com vontade de uma coisa doce e que se prepare em menos de nada? Temos uma proposta! Eis uma sugestão diferente, muito fácil e rápida de preparar em casa, que será seguramente do agrado de toda a família! Se preferir, utilize outro óleo vegetal e/ou um iogurte grego com pedaços de fruta ou com sabores, como é o caso do de stracciatella.