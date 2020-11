O sabor crocante do queijo gratinado ou do molho bechamel a desfazer-se na boca faz salivar muita gente. Para além de serem, por norma, muito fáceis de preparar, as especialidades gastronómicas que vão a gratinar no forno ou no micro-ondas têm ainda a vantagem de, como são geralmente servidas num tabuleiro ou numa travessa de ir ao forno, poderem ir diretamente à mesa. Também tendem a render mais do que outras confeções culinárias, o que os torna perfeitos para as refeições conviviais.

1. Miniquiches com maçãs de Vale Venosta, cebolas e queijo gratinado

Uma entrada deliciosamente diferente ou o acompanhamento perfeito para uma refeição leve, acompanhado com uma salada, com uma variedade de fruta que previne a osteoporose e a artrite. Em vez de maçãs de Vale Venosta, no Tirol, pode usar outras variedades desta fruta, incluindo as nacionais. Se preferir, pode substituí-las por peras.

2. Batatas gratinadas com natas e requeijão

Os vegetarianos têm aqui uma boa oportunidade para se deliciarem com uma proposta saborosa e (muito) fácil de preparar. Esta confeção gastronómica, que também pode ser servida com uma salada e/ou a acompanhar carnes grelhadas, pode ser enriquecida com gambas descascadas cortadas em pedaços e/ou com frutos secos como os pinhões.

3. Couve-flor gratinada com cogumelos e bacon

Uma especialidade leve, saborosa e nutritiva, para saborear nos momentos em que reúne família e amigos. Também funciona como acompanhamento de pratos de carne e até de peixes, como o atum e o espadarte, grelhados. Pode substituir metade da couve-flor por bróculos fervidos em água e sal e/ou metade do bacon por fiambre de peru fumado.

4. Gratinado de nabo e curgete com pão e parmesão

Uma receita vegetariana que, para além de ser original, saudável, nutritiva e fácil de confecionar, utiliza ingredientes alimentares diferentes dos que está habituado a usar no quotidiano. Uma forma alternativa de ingerir mais vegetais. Pode substituir as curgetes por beringelas e/ou polvilhar, no fim, o tabuleiro com pinhões antes de levar a gratinar.

5. Lasanha de peixe com tomate e cogumelos

Este prato de origem italiana é sempre um sucesso garantido. A receita que aqui lhe apresentamos tem ainda a vantagem de ser muito versátil, podendo ser facilmente reinventada e até reinterpretada, como vai poder comprovar de seguida. Pode aproveitar sobras de peixe cozido, assado ou até mesmo grelhado para confecionar esta receita.