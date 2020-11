Produzido a partir da coagulação do leite, o queijo é, nos dias que correm, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. Não se conhece a sua origem mas sabe-se que, antes das invasões romanas, já era ingerido no continente europeu. Apesar de também haver quem não lhe suporte o cheiro e/ou não lhe tolere o sabor, este ingrediente alimentar, que seduz chefs pela diversidade e pela versatilidade, tem milhões de apreciadores. Se é o caso, pode ir andando para a cozinha para vestir o avental...

1. Pão de queijo com linguiça

Ideal para um lanche com os amigos, para levar para a praia ou para saborear com a família num piquenique ou ainda como entrada numa refeição convivial, esta receita alia o melhor do Brasil a um sabor bem português. Em vez de linguiça, pode usar cubos de paio ou até pequenos pedaços de bacon. Também há quem adicione rodelas de salsicha.

2. Cestinhos de queijo com melão e bacon

Saborosos e nutritivos, são um regalo para a vista e para o paladar. Esta receita é indicada para quem sofre de osteoporose e de problemas digestivos e/ou anemia, assim como para mulheres grávidas. Pode servir estes cestos como entrada ou transformá-los numa refeição leve, acompanhando-os com um salada verde ou com vegetais salteados.

3. Miniquiches com maçãs de Vale Venosta, cebolas e queijo gratinado

Uma entrada deliciosamente diferente ou o acompanhamento perfeito para uma refeição leve, acompanhado com uma salada, com uma variedade de fruta que previne a osteoporose e a artrite. Se preferir, pode substituir as maçãs da receita por outra variedade mais comum no mercado nacional ou então por peras e/ou marmelos.

4. Camembert panado com doce de framboesa

Uma receita deliciosa com as calorias e a (pouca) gordura sob controlo. Recomendada para crianças, idosos e desportistas, é também indicada para pessoas que sofram de osteoporose e/ou que tenham problemas com os dentes. Há quem a sirva como entrada nos períodos mais frios e também que a aprecie mais como aconchego no fim da refeição.

5. Queques de espinafres com queijo feta e sementes

Longe vão os tempos em que eram sempre doces. Atualmente, há muffins, como os anglo-saxónicos lhes chamam, para todos os gostos e com (praticamente) todos os sabores. Estes são saudáveis, nutritivos e preparam-se em menos de nada. Se preferir, use as sementes da receita para polvilhar os queques antes de os levar ao forno a cozer.

6. Tomates recheados com ovo e queijo

Deliciosa, nutritiva e original, esta especialidade, que é perfeita para acompanhar uma salada de alface e/ou rúcula ou um bife grelhado, é uma forma saudável de saborear um fruto que muitos pensam ser um legume. Corte 150 gramas de salmão ou de bacalhau fumado em tiras e introduza-as no interior dos tomates antes de adicionar o parmesão.

7. Couve-flor gratinada com cogumelos e bacon

Uma especialidade leve, saborosa e nutritiva, para saborear nos momentos em que reúne família e amigos. Também funciona como acompanhamento de pratos de carne e até de peixes, como o atum e o espadarte, grelhados. Para dar um toque especial, polvilhe o gratinado com pinhões antes de servir. Também pode fazer esta receita com brócolos.

8. Pudim de espargos brancos com dois queijos

Podia ser uma torta ou tarte salgada mas não. Esta é uma excelente sugestão para servir aos seus familiares e/ou amigos durante um lanche ou um petisco (muito) saudável. E se aproveitasse para a experimentar um destes dias? Sirva o pudim com salada de vegetais para uma refeição leve. Esta receita, deliciosa e saudável, fornece apenas 332 calorias.

9. Risoto de cogumelos portobello com champanhe e lascas de queijo parmesão

É um dos pratos de arroz mais apreciados em todo o mundo e são muitos os portugueses que já não passam sem ele. Esta receita, muito fácil de preparar, vai tornar-se na estrela dos pratos familiares que vai passar a servir em sua casa. Adicione 150 gramas de gambas cozidas cortadas em pedaços ao risoto na reta final da cozedura. Vai gostar!

10. Tiramisu com vinho do Porto para saborear com chocolate quente

Para um lanche diferente, criativo e original, nada como aliar todo o sabor de uma das mais populares sobremesas italianas, aqui com um ligeiro toque português, a uma das bebidas mais apreciadas em todo o planeta. Em vez de vinho do Porto, pode utilizar rum, conhaque, brande, vodca, gin ou até mesmo aguardente para aromatizar o tiramisu.