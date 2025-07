Carla Lupi morreu há precisamente 13 anos, no dia 31 de julho de 2012. Esta é uma data que continua marcada na memória e no coração de Sara Norte, que voltou a recorrer à sua página de Instagram para recordar a progenitora num emotivo desabafo.

"Faz hoje anos que a minha mãe morreu. Há 13 anos que não a abraço e que não ouço a voz dela a sussurrar que tudo vai correr bem quando o meu mundo desaba", assim começou o texto da atriz ao lado de algumas fotografias da mãe.

"Todos temos os nossos momentos de desespero e nessas alturas hoje em dia, continuo a pensar nela e a pedir que me acompanhe nesta jornada de altos e baixos. E em todas as conquistas também sei que ela me acompanha como sempre me acompanhou. Se havia pessoa que vibrava com as minhas vitórias era ela. E também me dava na cabeça, claro, mas até disso tenho saudades", partilhou.

"Muitas pessoas consideravam a minha mãe uma pessoa complicada, mas eu nunca a vi ser injusta com ninguém nem nunca demonstrar algum tipo de maldade. Para a minha mãe não lhe interessava que a pessoa fosse A, B ou C mas sim que fosse boa pessoa, e ensinou-me muita coisa", comentou de seguida.

"Tenho visto vídeos dela. Era uma mulher incrível. Inteligente, humana e tinha um coração de manteiga. Defendeu-me sempre. Lutou até ao fim. Fazia tudo pelos seus. Tudo! Como se diz: era uma mulher muito à frente para o tempo dela e muitas vezes incompreendida. Teve as suas fraquezas, sim, mas não deixou de ser a pessoa que era. Ninguém é ninguém para julgar o outro. Todos estamos sujeitos às nossas escolhas e às consequências delas. Todos lutamos todos os dias para sermos melhores e quem não o faz é porque só pode ser medíocre porque acha que já é perfeito. A perfeição não existe", acrescentou, falando depois de uma "culpa" que carregou durante anos.

"A minha mãe morreu sozinha. Praticamente sem ninguém. Foi uma culpa que me perseguiu durante muitos anos, mas que foi apaziguada. O tempo conseguiu curar essa parte", confessou.

"A tua memória nunca vai ser esquecida. Prometo. Nunca. Que honra ser tua filha. Que honra ser parte de ti. Que me acompanhes sempre, como sempre me tens acompanhado. E eu sei que sim. Sinto-te bem pertinho de mim. Amo-te. A tua Palmeirinhas️", escreveu, por fim, Sara Norte.

Após o desabafo, e como seria de esperar, a atriz não tardou a começar a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários. "Um abraço muito apertadinho, querida Sara", comentou uma seguidora. "Sou testemunha do amor que te tinha… um beijo Sarita", disse o ator José Raposo.

Veja abaixo a mensagem de Sara Norte e todas as reações à sua publicação:

Carla Lupi, recorde-se, morreu aos 46 anos vítima de cancro no pulmão. Na altura em que partiu, a filha Sara Norte estava detida em Espanha por tráfico de droga.

