Joana Marques foi tema da edição desta segunda-feira, 1 de setembro, do programa 'V+ Fama'.

Em causa estão os ganhos financeiros da empresa da humorista com o marido Daniel Leitão, que terão sido bastante generosos no ano passado.

"Joana Marques é milionária. Repito, milionária. Quem o diz é o site finaceiro Página UM que afirma que a empresa da humorista tem mais de um milhão de euros líquidos.

Isto significa que, em caso de ser condenada no processo contra os Anjos, teria dinheiro para responder a esta indemnização", refere o apresentador do formato, Adriano Silva Martins.

Guilherme Castelo Branco, um dos comentadores do programa, deu a sua opinião sobre o assunto.

"Nos últimos anos houve um 'boom' da Joana Marques. Desde 2023 para agora conseguiu acumular em lucros um valor acima da indemnização que ela, eventualmente, terá que pagar. Não acredito [que seja condenada]",confidenciou o filho de José Castelo Branco.

Já Isabel Figueira, também presente na edição deste programa, confessou:

"A Joana é uma das artistas que mais trabalha e que mais ganha e merece, ela tem realmente dsenvolvido um trabalho espetacular quer se goste ou não. Eu tenho fairplay. Houve uma das vezes que brincou comigo mas tive fairplay", revelou a atriz.

António Leal e Silva também falou sobre o assunto e mostrou-se incomodado pelo facto de qualquer pessoa conseguir ter acesso às contas da empresa. "Falar do dinheiro é uma coisa que me incomoda imenso neste país e acho péssimo alguém ter acesso à vida privada de outra pessoa. Acho isso um horror. Se ela ganhou um milhão deu a ganhar 50", concluiu.

Recorde-se que Joana Marques foi a cara de várias campanhas publicitárias nos últimos tempos.

Veja aqui o vídeo.

Joana Marques vs Anjos

O processo que coloca frente a frente Joana Marques e os cantores Anjos ainda não chegou ao fim. A sentença deverá ser conhecida em breve.

A última sessão antes das férias judiciais foi a 11 de julho onde a humorista fez questão de esclarecer que o seu único objetivo com o vídeo que publicou no Instagram dos Anjos a cantar o hino nacional foi apenas para "fazer rir".

Para além disso, Joana também referiu que as partes escolhidas da atuação da dupla numa prova do MotoGP em Portimão (em abril de 2022) foram as que, "de um ponto de vista cómico", considerou "mais engraçadas".

"Quando fiz os meus cortes, foi única e exclusivamente à procura dos momentos mais cómicos", confessou Joana.