Sara Norte nunca escondeu dos seguidores as saudades que sente dos familiares que já partiram, principalmente a mãe e a irmã.

Esta segunda-feira, a atriz relembrou Carla Lupi, que morreu a 31 de julho de 2012 e Beatriz, que não resistiu a uma leucemia em 2020, aos 14 anos de idade.

"Que saudades. Sinto falta de poder partilhar tudo com vocês. As tristezas, mas principalmente as alegrias", escreveu Sara na legenda da story onde mostrou uma foto da mãe e da irmã.

© Instagram - Sara Norte