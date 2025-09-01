David Luiz está envolvido numa grande polémica e resolveu ir até às suas redes sociais esclarecer o que realmente se passou. O ex-jogador do Benfica foi acusado por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante de a ter ameaçado de morte e de ter sido violento psicologicamente enquanto os dois mantinham uma suposta relação extraconjugal.

O atual jogador do Pafos, no Chipre, garantiu através de um vídeo que nunca viu a asistente social pessoalmente e que não existiu nenhum tipo de ameaça da sua parte.

"Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com esta pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela diz que estive [...] até existe um e-mail do hotel que confirma que eu não estive lá", começa por esclarecer o desportista.

"Infelizmente as coisas têm saido do controlo, tem sido um momento muito ruim, muito chato, mas eu estou aqui de coração a falar convosco. Errei sim em trocar mensagens com essa pessoa, mas eu nunca ameacei esta pessoa nem ninguém na minha vida", referiu.

No fim deste partilha com os seguidores, o atleta revela que já está a tomar medidas legais. "Espero que a justiça seja feita e o mais rápido possível. Desde já agradeço o apoio de toda a gente e as mensagens que tenho recebido", concluiu o jogador.

Afinal, o que é que se passou?

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante expôs publicamente uma alegada relação com o jogador brasileiro.

"Ele sempre deixou claro para mim que não era [casado]. Que ele e a esposa viviam dentro de casa, juntos, pela família, duas filhas e por conta dos média", revelou ao programa 'Domingo Espetacular'.

"Eu acreditava cegamente no David. Ele sempre foi muito carinhoso. Em nenhum momento eu duvidei da palavra dele. [...]", confessou.

Porém, tudo mudou quando este sugeriu uma relação a três entre Francisca, ele e uma amiga dela. Com a recusa desta, David teria ficado agressivo.

"Quando houve a negação da minha parte e também da parte da minha amiga, o David começou a mudar. Ele falava comigo num tom mais grosseiro, mais ameaçador."

As mensagens de David Luiz

A CNN Brasil conseguiu ter acesso às mensagens enviadas pelo jogador para a suposta amante com as ameças.

"Você sabe que tenho dinheiro e poder"; "Seria triste o seu filho ter que pagar as consequências do seus atos" e ainda: "Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento e nunca chegaria nada em mim, então apague", pode ler-se nas imagens.

Depois disto, Francisca solicitou uma medida de restrição contra o jogador que foi aceite pela justiça do Ceará. Esta decisão judicial implica as seguintes medidas:

Tem de manter uma distância mínima de cem metros da vítima;

Não pode manter nenhum contacto telefónico ou através das redes social com a vítima;

Não pode usar o seu nome ou divulgar mensagens sobre ela em meios de comunicação ou redes sociais.

Se David Luiz não cumprir algumas destas medidas pode ser preso imediatamente.

Recorde-se que David Luiz está noivo de Bruna Loureiro com quem tem duas filhas.