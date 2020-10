Os portugueses são dos que mais sopa consomem e não é de agora. Por isso, é que as sopas das avós, por muito que as mães e os pais dos dias de hoje se esforcem, são sempre as melhores. Fáceis e rápidas de preparar e repletas de vegetais com vitaminas e minerais essenciais, são recomendadas por nutricionistas e dietistas. Ao jantar, uma sopa e uma peça de fruta é o suficiente para os que já comeram muito durante o dia. Já está, no entanto, farto das que cozinha habitualmente? Então, experimente estas!

1. Sopa de couve-flor com cubos de pão saloio

Este legume está longe de ser um dos mais utilizados pelos portugueses nos cremes de legumes que preparam mas vai, seguramente, surpreender os que não resistem a especialidades gastronómicas aconchegantes. Adicione uma pequena porção de pinhões à sopa no momento de servir. Em vez de couve-flor, também pode utilizar brócolos.

2. Creme de cenoura e abóbora com curcuma e cebolinho

Com propriedades anti-inflamatórias, antisséticas e antibacterianas, o pó desta raiz, ainda desconhecida de muitos portugueses, tem vindo a transformá-la num condimento perfeito para sopas saborosas e nutritivas, como é o caso desta. Pode substituir a abóbora ou parte dela por curgete e polvilhe o creme com croutons ou com lascas de amêndoa.

3. Sopa de miso com vegetais salteados

Um caldo à base de sésamo, de cevada e de legumes crocantes que purifica e limpa o organismo. Uma alternativa diferente, inspirada na gastronomia asiática, para quem gosta de arriscar paladares com um travo de exotismo. Adicione 150 gramas de cubos de tofu salteado em azeite, alho, curcuma em pó e gengibre à sopa no momento de servir.