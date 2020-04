Devem ser parte integrante da alimentação diária mas, muitas vezes, nas tentativas de facilitismo do quotidiano, nem sempre ingerimos as quantidades de vegetais que nutricionistas e dietistas aconselham. Uma salada de alface e tomate para acompanhar é sempre uma opção mas, com tempo, aventure-se por estas receitas. Nutritivas e deliciosas, são fáceis de preparar. Algumas têm o dedo de prestigiados chefs e também há opções vegetarianas.

1. Risoto light com abóbora e cogumelos

Sem manteiga nem queijo ao contrário do habitual, esta versão vegetariana, adaptada a intolerantes à lactose, mantém a textura da receita original, mas apresenta-se aqui com menos calorias. Vai ser difícil experimentar e não repetir. Vai uma aposta? Uma dose deste risoto contém apenas 206,7, o que o torna perfeito para quem está a fazer dieta.

2. Beringelas recheadas com grão-de-bico

Este prato vegetariano tem a assinatura do conceituado e original chef Chakall, um cozinheiro e empresário argentino, nascido em Tigre, em 1972, que se apaixonou por Portugal, onde abriu restaurantes e onde passa grande parte do ano. Em vez de beringelas, pode preparar esta receita com curgetes e adicionar azeitonas ao recheio.

3. Cuscuz vegetariano