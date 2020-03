Entre diversas recomendações para evitar ao máximo os contactos físicos para evitar o contágio do novo coronavírus, o pontífice recordou a importância de "gestos de ternura, carinho, compaixão, gestos mínimos que frequentemente se perdem na rotina de cada dia".

"Por exemplo, um prato quente, um carinho, um mimo, uma chamada telefónica", citou o papa. "Devemos redescobrir a essência das pequenas coisas, das pequenas atenções com os nossos entes queridos, parentes, amigos. E entender que nas pequenas coisas está o nosso tesouro", insistiu.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Francisco criticou a comunicação muitas vezes "virtual" entre membros de uma família e fez um apelo por uma "nova proximidade", além da escuta concreta "das necessidades de cada um". "Com frequência, em casa , as famílias comem juntas em um grande silêncio que não é o resultado de uma escuta mútua e que está vinculado ao facto de os pais assistirem à televisão enquanto comem e os filhos estarem no telemóvel. Parecem monges isolados uns dos outros. Não há nenhuma comunicação", disse o papa.

O pontífice, que nas últimas semanas teve uma constipação, deslocou-se no domingo do Vaticano até a igreja 'San Marcello al Corso', após uma caminhada pela principal avenida comercial de Roma, praticamente vazia.

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português ativou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.