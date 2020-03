O anúncio surge quando há 115 países com casos declarados da nova infeção que surgiu em Wuhan, na China. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, revelou esta tarde, em conferência de imprensa, após uma reunião da Organização Mundial de Saúde (OMS), que há mais de 118 mil casos e pelo menos 4291 mortos em todo o mundo, segundo números oficiais.

Ghebreyesus declarou que o planeta está perante uma pandemia por causa do COVID-19. "Podemos esperar que o número de casos, mortes e países afetados aumente", afirmou o diretor-geral da OMS. A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

"Os países podem ainda mudar o curso desta pandemia se detetarem, testarem, tratarem, isolarem, rastrearem e mobilizarem as pessoas na resposta", ressalvou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sede da OMS, em Genebra, Suíça, no mesmo dia em que a Direção-Geral da Saúde (DGS), em Portugal, anunciou haver 59 pessoas diagnosticadas com COVID-19 em Portugal.

Declarar esta situação como uma pandemia não muda a avaliação da OMS sobre a ameaça que este coronavírus representa

O diretor-geral da OMS alertou que "pandemia não é uma palavra para se usar de ânimo leve ou de forma descuidada". "É uma palavra que, mal utilizada, pode causar medo irracional ou uma aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a um sofrimento e morte desnecessários", comentou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Declarar esta situação como uma pandemia não muda a avaliação da OMS sobre a ameaça que este coronavírus representa", frisou. "Não muda o que a OMS está a fazer e nem o que os países devem fazer", advertiu ainda.

Para evitar criar o pânico, Ghbreysus acrescentou, "não podemos dizer isto de forma mais clara ou contundente: todos os países podem mudar o curso desta pandemia". "Estamos nisto juntos e precisamos de fazer com calma aquilo que é necessário", frisou o responsável da OMS.

O termo "pandemia" é usado para descrever situações em que uma doença infeciosa ameaça milhares de pessoas em simultâneo e em várias partes do mundo. Um exemplo recente é o da gripe suína (Gripe A), que em 2009 matou centenas de milhares de pessoas.

As pandemias acontecem, em geral, quando há um vírus novo capaz de infetar seres humanos com a facilidade de ser transmitido de pessoa para pessoa de forma eficaz e continuada. O novo coronavírus, pelo que se sabe até agora, tem essas características.

De acordo com as descrições da OMS, uma pandemia exige que um vírus se espalhe pelos seres humanos em grande escala por vários países. Para se declarar uma pandemia são necessárias três condições:

O aparecimento de uma nova doença;

O agente infecioso ameaça humanos, causando uma doença potencialmente fatal;

O agente espalha-se de forma eficaz e continuada entre seres humanos.

A última vez que a OMS declarou uma pandemia foi em 2009, no caso da Gripe A, tratando-se da primeira vez que se considera uma epidemia provocada por um coronavírus como uma pandemia.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus COVID-19 em todo o mundo:

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 118.554, das quais morreram pelo menos 4.281, segundo um balanço feito há poucas horas pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09h00 de hoje.