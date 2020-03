São mais 18 casos em relação aos 41 que tinham sido confirmados até terça-feira. Segundo o boletim epidemiológico da DGS, há 59 casos confirmados de coronavírus (COVID-19) em Portugal: 36 no Norte, três em Coimbra, 17 em Lisboa e três no Sul do país.

Há 471 casos suspeitos e 83 esperam resultados laboratoriais. A região do Alentejo e as ilhas não têm casos confirmados de COVID-19.

Há mais de três mil (3.066) pessoas em vigilância epidemiológica. Segundo o documento, existem pelo menos seis cadeias de transmissão ativas em Portugal. Pelo menos 12 casos foram importados: dois de Espanha, nove de Itália e um da Áustria ou Alemanha. Esta última informação ainda está a ser investigada pelas autoridades de saúde.

O documento disponibilizado hoje refere que das 59 pessoas com a infeção, 57 estão internadas. Grande parte (16) tem entre 40 e 49 anos. Há dois casos em pessoas com mais de 80 anos e 11 casos de pessoas infetadas que têm entre 60 a 79 anos. Há também uma criança com menos de dez anos infetada.

Imagem retirada do boletim epidemiológico da DGS créditos: DGS

O jornal Expresso avança que equipas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, descobriram entretanto mais dois casos de COVID-19 entre doentes internados há vários dias naquela unidade.

Os dois homens, com mais de 60 anos, estavam hospitalizados com um diagnóstico de pneumonia mas só agora foi apurada a origem da infeção: o vírus que surgiu em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.

Não se sabe, ao certo, se estes casos já estão ou não contabilizados no boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje.

Tosse, o sintoma mais comum

Segundo o documento da DGS, a maioria das pessoas infetadas por COVID-19 apresenta tosse (66%), havendo casos de febre (47%), dores musculares (46%), cefaleia (42%), fraqueza generalizada (31%) e dificuldade respiratória (10%).

créditos: DGS

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de país.

Nos últimos dias, Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália. es, e mais de 63 mil recuperaram.

Por causa da situação, o Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Encerramento de vários equipamentos públicos

Ordenou também a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.