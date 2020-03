As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.

+++ Qual o período de incubação +++

O período de incubação ainda se encontra sob investigação.

+++ Existe uma vacina? +++

Não existe vacina. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as investigações para o seu desenvolvimento.

+++ Existe tratamento? +++

O tratamento é dirigido aos sinais e sintomas apresentados devido à infeção.

+++ Os antibióticos são efetivos a prevenir e a tratar o novo coronavírus?

Os antibióticos não são efetivos contra vírus, apenas contra bactérias. O Covid-19 é um vírus e, como tal, os antibióticos não devem ser usados para a sua prevenção ou tratamento. Não terá resultado e poderá contribuir para o aumento das resistências a antimicrobianos.

+++ Quando se deve fazer o teste específico para o novo coronavírus? +++

Na presença de sintomas de doença respiratória e se nos 14 dias anteriores o doente esteve numa região afetada ou em contacto com pessoas infetadas.

As autoridades portuguesas recomendam que se contacte o SNS24 – 808 24 24 24 – no caso de ter sintomas e ter estado em contacto com doentes e numa região afetada.

+++ Qual o risco? +++

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a evolução do surto. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e a DGS emitem comunicados diários com o sumário da informação e recomendações mais recentes.

+++ Como se pode prevenir? +++

A prevenção passa essencialmente por medidas de higiene e etiqueta respiratória: lavagem frequente das mãos, evitar contacto próximo com pessoas com febre ou tosse e ao tossir ou espirrar fazê-lo não para as mãos, mas antes para o cotovelo ou antebraço ou para um lenço que deve ser de imediato descartado.

Deve ainda evitar-se contacto direto com animais vivos em mercados ou áreas afetadas por surtos e o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos.

+++ É recomendado o uso de máscaras? +++

Segundo a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações: pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro), suspeitos de infeção por Covid-19 e pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção.

+++ Como viajante, o que devo fazer? +++

A OMS não recomenda, nesta fase, restrições de viagens e trocas comerciais para a China. Se a pessoa tiver como destino a China, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde do país e as recomendações da OMS.

Para viajantes regressados das áreas afetadas e que apresentem sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, antes de se deslocarem a um serviço de saúde, devem ligar 808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua condição de saúde e história de viagem, seguindo as orientações que vierem a ser indicadas.

+++ É seguro receber cartas ou encomendas da China? +++

A OMS considera que sim. Até ao momento, não é conhecida a capacidade de transmissão da doença através do contacto com superfícies ou objetos, pelo que as precauções a ter são as relacionadas com medidas gerais de higiene

+++ O que é um contacto próximo? +++

Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo prestação de cuidados diretos a doente com Covid-19, contacto em ambiente laboratorial com amostras da infeção, visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado pela doença.

Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por Covid-19 (exemplo sala de aula).

+++ Qual o risco para cidadãos europeus? +++

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças considera que existe, neste momento, uma probabilidade “moderada a elevada” de importação de casos nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu.

+++ O pico da doença já foi atingido? +++

Geralmente, em doenças virais, como no caso da gripe, só se sabe quando o pico foi atingido quando há consistência na descida do número de casos.

Segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, ninguém pode saber quando irá acontecer, afirmando que “quem avança com alguma previsão está a especular”.

+++ Qual a taxa de mortalidade do Covid-19 +++

Segundo a OMS, o novo coronavírus é mais perigoso do que o vírus da gripe, apresentando uma taxa de mortalidade de 3,4% (para a gripe é menos de 1%).

+++ Trabalhadores que tenham de ficar em quarentena em Portugal perdem salário? +++

Segundo um despacho do Governo, na Administração Pública não. Os trabalhadores podem ficar em regime de teletrabalho ou fazer formação à distância, sempre que aplicável.

+++ Os serviços públicos devem elaborar planos de contingência para o surto de Covid-19? +++

Sim, de acordo com o mesmo despacho. Os serviços ficam obrigados a elaborá-los segundo as recomendações da DGS.

+++ Quem define o encerramento das escolas? +++

Os delegados de saúde regionais decidem se a comunidade escolar tem de ficar em isolamento social e se basta suspender as aulas em algumas turmas ou encerrar a escola.

As escolas tiveram até ao dia de hoje para entregar os planos de contingência à Direção-Geral da Administração e Emprego Público.

+++ O que muda na Igreja? +++

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) determinou a comunhão na mão, a comunhão por intinção [molhar a hóstia no vinho consagrado] dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do gesto da paz (saudação) e o não uso da água nas pias batismais.

+++ Que destinos são desaconselhados? +++

O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades desaconselhou a realização de qualquer viagem à província chinesa de Hubei, a diversas regiões de Itália e viagens não essenciais a vários locais da China, Irão e Coreia do Sul.

+++ Quais as orientações para os estabelecimentos prisionais? +++

As visitas a estabelecimentos prisionais da região Norte foram suspensas temporariamente. Em todo o país, estão suspensas aos fins de semana, devendo estas ter lugar em dias úteis e limitadas a um máximo de dois visitantes por recluso.

+++ Quais as orientações para hospitais e lares? +++

Existem apenas orientações para visitas a hospitais e lares da região Norte. As visitas foram suspensas temporariamente.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.