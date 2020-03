"Estamos hoje perante um enorme desafio que carece da resposta de todos" e todos somos "chamados a contribuir para dar resposta a esta pandemia", começou por dizer Graça Freitas, esta tarde, em conferência de imprensa, em Lisboa.

"Devemos adotar medidas simples, que implicam mudanças da rotina do dia a dia, mas valem a pena", acrescentou, para passar a citar algumas.

- A higienização das mãos que deve ser mais frequente e mais cuidadosa;

- A limpeza mais regular das superfícies e dos objetos;

- As medidas de etiqueta respiratória que são não mais do que o cuidado de não passar gotículas para outra pessoa através da fala, espirro ou da tosse;

- Atenção ao estado de saúde: as pessoas que tiverem doenças crónicas devem tê-las o mais controlada possível, como a medicação em dia;

- As pessoas que tiverem sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória devem-se abster de ir trabalhar;

Graça Freitas enumerou outras medidas, que considerou "muito importantes", e que dizem respeito ao distanciamento social, que implica reduzir os contactos sociais ao estritamente necessário.

"Contamos com todos, porque somos todos agentes de saúde pública", frisou Graça Freitas.

"Primeiro caso de recuperação em Portugal é sinal de esperança", disse António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, em conferência de imprensa, esta tarde, em Lisboa.

"Pouco vale um plano de preparação nacional se não houver um plano de contingência em cada familia e em casa casa e se não houver responsabilidade individual", acrescentou o secretário de Estado.

"Os portugueses estão todos convocados por esta batalha e todos devemos estar à altura daquilo que nos é exigido",

Uma das primeiras pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com a doença COVID-19 está curada, depois de dois testes negativos, adiantou esta quinta-feira à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Sem revelar pormenores quanto à idade ou género, a fonte revelou apenas que o paciente foi um dos primeiros internados nesta unidade e que, depois de dois testes negativos à presença do novo coronavírus, teve hoje alta hospitalar.

O CHUSJ é um dos centros hospitalares do país referenciado para receber casos suspeitos com coronavírus, sendo que no Hospital de São João está a ser instalado um hospital de campanha que serve em exclusivo para responder ao surto Covid-19.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A 02 de março, a Direção-Geral de Saúde (DGS)indicou que o segundo caso de infeção com o novo coronavírus confirmado em Portugal, um homem de 33 anos, foi internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

O novo coronavírus responsável pela COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas 15 novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3.169. No total, o país soma 80.793 infetados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

