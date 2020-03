O primeiro caso diagnosticado em Portugal corresponde a um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, que tinha estado no norte de Itália de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O segundo paciente, de 33 anos, foi contagiado em Valência. Está internado no Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com o Jornal de Notícias, trabalha no ramo da construção civil.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Na terça-feira, surgiram mais dois casos, e novamente dois homens, de 49 e 37 anos, ambos contagiados em Portugal, por um dos dois primeiros infetados.

O terceiro caso está internado no Hospital Curry Cabral. De acordo com o jornal O Mirante este homem reside em Alverca e é funcionário da fábrica Dacsa Atlantic, em Coruche. Este caso terá mantido contacto com o segundo infetado a ser confirmado com o vírus em Portugal, e que esteve na unidade de Coruche a efectuar operações numa máquina industrial, depois de ter vindo de Valência, avança o mesmo jornal.

O quarto caso corresponde a um homem de Coimbra que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

Na quarta-feira, mais dois casos: o quinto caso refere-se a um homem de 44 anos, também regressado do norte de Itália onde esteve a frequentar uma masterclass em Bérgamo. Trata-se de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE). A instituição de ensino decidiu suspender as aulas. Há dezenas de alunos em isolamento social.

O sexto caso é o da primeira mulher infetada em Portugal. Está internada no Curry Cabral, em Lisboa. Tem entre 40 e 49 anos e foi contagiada em Itália. Esta mulher é professora numa escola da Amadora, na escola básica Roque Gameiro, e leciona a disciplina de Físico-Química aos alunos do 7.º ano. Esta professora esteve em Itália durante as férias do Carnaval. Os alunos do sétimo ano desta escola foram colocados em isolamento profilático.