Contactada pela agência Lusa, Teresa Almeida explicou que a confirmação do caso foi feita hoje pelas autoridades de saúde, sendo que "professores e alunos" do estabelecimento de ensino que estiveram em contacto com o docente já foram contactados para tomarem as medidas preventivas.

A diretora do agrupamento adiantou que a situação clínica do professor "está a correr bem".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

No sábado, as autoridades de saúde confirmaram quatro casos no distrito de Viana do Castelo. Um homem de 64 anos, emigrante em França que regressou recentemente a Monção, concelho de onde é natural. Um casal e uma filha de Arcos de Valdevez também viram, no sábado, confirmada a infeção pelo novo coronavírus.

Contactado hoje pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, adiantou que "seis elementos da corporação dos bombeiros voluntários, que contactaram e transportaram o homem à urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, estão em quarentena".

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 245, mais 76 do que os contabilizados no sábado, e os casos suspeitos são agora 2.271.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 2.271 casos suspeitos, 281 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos do que no sábado (5.011).