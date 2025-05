Ao longo de três dias, o FICO, que terá lugar entre a Praça da República e o Castelo, vai dar oportunidade aos visitantes de aprender diferentes técnicas de cerâmica, como a japonesa Raku, através de diferentes workshops que contaram com a participação de vários artistas de renome no setor.

Para além da promoção de workshops, o evento contará com a Feira de Cerâmica e Olaria e ainda com concertos de Edu Miranda, Milton Gulli, Tiago Bettencourt e Cantadores do Alentejo.

"A designação Olaria define hoje um conjunto de técnicas para o fabrico manual de peças em barro. Em Viana do Alentejo - sede de concelho com mais de 5.000 habitantes - esta, corresponde a um dos elementos identificativos da paisagem cultural local, materializando-se na sua cultura com toda a tradição e conhecimento de gerações inculcados nos trabalhos manuais", explica o mestre em museologia Luis Banha em comunicado.

Já para o presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, o Festival "é mais uma forma de alavancar esta tradição, a olaria, que se tem vindo a perder ao longo dos anos". O autarca lembra, ainda, que o concelho já teve "meia centena de olarias" e, hoje, são apenas dois os oleiros, Feleciano Branco Agostinho e Feliciano Mira Agostinho, a quem deixa um agradecimento por "não terem deixado morrer esta arte".