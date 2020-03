Segundo a ministra, há três novos casos no Porto e um em Lisboa. “Destes quatro novos casos, três são no Norte e têm ligação epidemiológica a casos anteriores” e a Itália, disse Marta Temido aos jornalistas após uma reunião dos ministros da Saúde da UE, em Bruxelas.

Relativamente ao caso de Lisboa, Marta Temido admite não saber ainda como foi infetado pelo COVID-19.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Entre nós (Portugal), continuamos com a identificação de uma ligação epidemiológica de casos, o que nos nos dá confiança que não há ainda transmissão livre na comunidade", garantiu a ministra em declarações aos jornalistas na capital belga.

Marta Temido precisou que três destes casos estão a ser acompanhados no centro hospitalar de São João, no Porto, enquanto o outro é acompanhado no centro hospitalar de Lisboa Central. “Continuamos com uma identificação da ligação epidemiológica dos casos […], o que nos permite identificar a existência de casos e nos dá confiança de não haver ainda transmissão livre na comunidade”, concluiu a ministra da Saúde.

Marta Temido informou que Portugal se vai manter em "fase de contenção alargada". A Direção-Geral da Saúde (DGS), que faz o acompanhamento epidemiológico da doença em Portugal, ainda não se pronunciou oficialmente sobre os quatro novos casos em Portugal.

Estes novos casos de infeção somam-se aos nove contágios confirmados nos últimos dias: três em Lisboa, cinco no Porto e um em Coimbra (que está hospitalizado no Porto) - oito homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos.

Segundo o último boletim informativo da DGS, divulgado na quinta-feira à noite, há 147 casos suspeitos e 213 pessoas estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Os ministros da Saúde da UE reuniram-se esta sexta-feira em Bruxelas para discutir uma resposta coordenada ao surto que surgiu na China.

Marta Temido indica que os seus homólogos concordaram em evitar restrições à livre circulação de pessoas, havendo a "preocupação de coordenação, de articulação e, sobretudo, da ativação de mecanismos existentes na União Europeia para compras e programação conjunta" na resposta ao surto.

Segundo Marta Temido, a comissária de Saúde da União Europeia (UE), Stella Kyriakides, deu a garantia que em breve "estarão em marcha medidas que têm a ver com os kits de proteção individual".

A Comissão Europeia garantiu hoje “fazer tudo o que pode” para ultrapassar o surto do novo coronavírus “o mais rapidamente possível”, vincando que este é um “momento fundamental” para os países da UE adotarem medidas.

“Quero aproveitar esta oportunidade para enviar as minhas condolências a todos os que foram afetados por este recente surto e para garantir que estamos a fazer tudo o que é possível, enquanto Comissão Europeia e com os Estados-membros, para o ultrapassar o mais rapidamente possível”, declarou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Os portugueses infetados

O primeiro caso diagnosticado em Portugal corresponde a um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, que tinha estado no norte de Itália de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O segundo paciente, de 33 anos, foi contagiado em Valência. Está internado no Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com o Jornal de Notícias, trabalha no ramo da construção civil.

Na terça-feira, surgiram mais dois casos, e novamente dois homens, de 49 e 37 anos, ambos contagiados em Portugal, por um dos dois primeiros infetados.

O terceiro caso está internado no Hospital Curry Cabral. De acordo com o jornal O Mirante este homem reside em Alverca e é funcionário da fábrica Dacsa Atlantic, em Coruche. Este caso terá mantido contacto com o segundo infetado a ser confirmado com o vírus em Portugal, e que esteve na unidade de Coruche a efectuar operações numa máquina industrial, depois de ter vindo de Valência, avança o mesmo jornal.

O quarto caso corresponde a um homem de Coimbra que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

Na quarta-feira, mais dois casos: o quinto caso refere-se a um homem de 44 anos, também regressado do norte de Itália onde esteve a frequentar uma masterclass em Bérgamo. Trata-se de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE). A instituição de ensino decidiu suspender as aulas. Há dezenas de alunos em isolamento social.

O sexto caso é o da primeira mulher infetada em Portugal. Está internada no Curry Cabral, em Lisboa. Tem entre 40 e 49 anos e foi contagiada em Itália. Esta mulher é professora numa escola da Amadora, na escola básica Roque Gameiro, e leciona a disciplina de Físico-Química aos alunos do 7.º ano. Esta professora esteve em Itália durante as férias do Carnaval. Os alunos do sétimo ano desta escola foram colocados em isolamento profilático.

O sétimo caso, confirmado na quinta-feira, é de "um homem de 50 anos que veio de Itália e que está no Centro Hospitalar Universitário de São João".

No mesmo hospital está também o oitavo caso: um homem de 49 anos que foi infetado pelo COVID-19 em Portugal.

Quanto ao nono caso, trata-se de um homem que está internado em Lisboa, no Hospital Curry Cabral, de 42 anos. Trata-se de um contacto com um caso confirmado em Portugal, de acordo com um comunicado da DGS.

Doença alastra

O surto de COVID-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em pelo menos 86 países, incluindo 13 em Portugal.

Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.