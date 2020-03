Da oferta, constam produtos à unidade, pacotes com algumas dezenas ou lotes com centenas de máscaras. Segundo aquela a rádio, no dia 2 de março, foram feitas quase mil pesquisas pela palavra "máscara". O preço à unidade pode variar entre 1 a 9 euros.

Esta semana existiam mesmo dois lotes de 5.400 e 8.000 máscaras à venda por 1.782 e 2.438 euros, respetivamente. Para além das máscaras, a pesquisa por gel desinfetante ou álcool também aumentou.

David Mota, responsável no departamento de qualidade e segurança da plataforma, explica que a empresa optou pela suspensão da venda destes produtos para travar evitar a especulação de preços.

créditos: Direitos Reservados

Segundo o responsável, todos os anúncios a máscaras e gel desinfetante serão retirados a partir desta sexta-feira do OLX. Os novos que surgirem não serão publicados.

O surto de COVID-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal. Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

