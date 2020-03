Há mais 2 termoventiladores que se juntam à lista de produtos perigosos da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor (DECO): o Insta Heater da EHS.tv e o DÉLONGHI HVA0220.

"Comunicámos as conclusões do nosso teste à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), e pedimos que confirmasse as nossas denúncias e que retirasse os aparelhos que não estão conformes com a lei das prateleiras das lojas", informa a DECO em comunicado.

"Como esta é uma situação recorrente, a ASAE deve dar maior visibilidade às suas intervenções", informa ainda.

"Acreditamos que, deste modo, os fabricantes irão perceber que o controlo se torna mais visível, o que os forçará a otimizar os seus procedimentos e a intensificar a frequência dos controlos de qualidade, para não denegrirem a marca. Por outro lado, os consumidores estarão mais atentos aos produtos que podem ser perigosos e farão escolhas mais informadas e seguras", explica a organização.

Os testes laboratoriais a termoventiladores da DECO começam com as provas de segurança elétrica. Quando um modelo mostra fragilidades numa delas, a associação repete os testes numa segunda amostra.

"Se o comportamento se repetir, o aparelho não passa à fase seguinte, na qual avaliamos o desempenho. De nada adianta ter um equipamento que aquece com rapidez e eficiência, se não for seguro. Nos testes de segurança elétrica verificamos, por exemplo, se o aparelho aquece demasiado durante o funcionamento normal, se existem elementos com corrente elétrica acessíveis a uma criança ou adulto e se os plásticos são resistentes ao calor e ao fogo", lê-se na nota.

"Também analisamos como se comporta numa utilização anormal, como uma avaria no termóstato ou no ventilador ou a saída de ar ficar obstruída", esclarece a DECO.

Veja os aparelhos a não comprar, segundo a DECO