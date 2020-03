Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 169 casos confirmados de COVID-19 em Portugal, mais 57 que ontem, 1 704 suspeitos, 126 aguardam o resultado laboratorial e 5 011 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Quanto à localização dos casos confirmados, 77 estão no Porto, 8 em Coimbra, 73 em Lisboa, 7 no Algarve e 4 no estrangeiro. O Alentejo, Alores e Madeira mantém-se sem casos de infeção.

Há 11 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mantendo o mesmo número do dia anterior.

Dados DGS enviados a 14 de março. créditos: DGS

Quanto aos casos confirmados, 12 são importados de Espanha, 13 de Itália, 7 de França, 5 da Suíça, 1 da Alemanha ou Áustria e 1 da Bélgica. Dos 169 casos, 114 estão internados, há 10 internados nos Cuidados Intensivos e mantém-se um doente recuperado. A DGS já informou ontem que há infetados a recuperar em casa, que devem estar em isolamento social.

Segundo o documento da DGS divulgado hoje, a maioria das pessoas infetadas por COVID-19 apresenta tosse (64%), havendo casos de febre (38%), dores musculares (34%), cefaleia (33%), fraqueza generalizada (21%) e dificuldade respiratória (10%).

É entre a população com idades dos 30 aos 39 anos (37 casos) que há mais casos, seguindo-se a faixa etária entre os 40 e os 49 anos (32 casos). Há três pessoas com mais de 80 anos com o novo vírus, e mantém-se apenas uma criança com menos de nove anos, em relação ao boletim do dia anterior. De acordo com o mesmo documento 100 infetados são dos sexo masculino e 69 do sexo feminino.

Boletim epidemológico enviado pela DGS. créditos: DGS

A agência de notícias France-Presse refere com base em dados atualizados às 09:00 de hoje, que, no total, foram registadas em 135 países e territórios 2 677 contaminações e 55 novas mortes desde o último balanço, às 17:00 de sexta-feira. Há também 71 715 recuperados em todos o mundo de acordo com o mapa interactivo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a pandemia eclodiu no final de dezembro, contabilizou um total de 80 824 casos, incluindo 3 189 mortes e 65 541 recuperações. Onze novos casos e 13 novas mortes foram anunciados entre sexta-feira e hoje.

Em outras partes do mundo, foram registadas 2 213 mortes (42 novas) para 62 583 casos (2 665 novas).

Os países mais afetados depois da China são Itália, com 1 266 mortes para 17 660 casos, Irão com 514 mortes (11 364 casos), Espanha com 121 mortes (4 231 casos) e França com 79 mortes (3 661 casos).

Desde as 17:00 de sexta-feira, o Equador anunciou as primeiras mortes ligadas ao vírus. Kosovo, Mauritânia, Uruguai, Suriname, Guatemala, Antígua e Barbuda, Namíbia, Suazilândia, Porto Rico e Guiné, anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.