O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, depois do envio do boletim da Direção-Geral da Saúde: todos os passageiros que desembarquem nos aeroportos da Madeira e Porto Santo vão ficar em quarentena obrigatória a partir das 00h00 de hoje.

O Governo Regional decidiu adotar "medidas restritivas fortes, com implicações na vida das pessoas", afirmou Miguel Albuquerque que assegurou que não pode esperar pelas decisões do Governo nacional. “A Madeira não pode estar à espera do Governo da República” para impedir aterragem de voos provenientes de países que estão em situação mais problemática.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, subiu. A região norte do país mantém-se com o maior número de casos (77) mas a região de Lisboa também já conta com 73. O Alentejo e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores mantêm-se sem casos de infeção.

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, há 169 casos confirmados de COVID-19 em Portugal, mais 57 que ontem, 1 704 suspeitos, 126 aguardam o resultado laboratorial e 5 011 em vigilância pelas autoridades de saúde.

"Não temos medo de tomar medidas. É a vida das nossas famílias que está em causa", afirmou o governante, referindo-se à prevenção da pandemia COVID-19, na região.

De acordo com o Jornal da Madeira, Miguel Albuquerque aguarda a decisão nacional sobre a suspensão de voos de ligação a países com áreas de transmissão comunitária ativa. Por essa razão, decidiu optar pela obrigatoriedade de quarentena ou isolamento social de todos os passageiros que cheguem à Madeira.

“Vamos decretar quarentena e isolamento social obrigatórios a qualquer passageiros que desembarque nos aeroportos do Porto Santo e da Madeira-Cristiano Ronaldo”, declarou, sublinhando: “Isto é para cumprir”.

Outra medida adotada, devido a propagação dos casos de COVID-19 no país, é a isenção de pagamento das contas de água e luz para a população da região de 16 a 31 março.

A agência de notícias France-Presse refere com base em dados atualizados às 09:00 de hoje, que, no total, foram registadas em 135 países e territórios 2 677 contaminações e 55 novas mortes desde o último balanço, às 17:00 de sexta-feira. Há também 71 715 recuperados em todos o mundo de acordo com o mapa interactivo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a pandemia eclodiu no final de dezembro, contabilizou um total de 80 824 casos, incluindo 3 189 mortes e 65 541 recuperações. Onze novos casos e 13 novas mortes foram anunciados entre sexta-feira e hoje.

Em outras partes do mundo, foram registadas 2 213 mortes (42 novas) para 62 583 casos (2 665 novas).

Os países mais afetados depois da China são Itália, com 1 266 mortes para 17 660 casos, Irão com 514 mortes (11 364 casos), Espanha com 121 mortes (4 231 casos) e França com 79 mortes (3 661 casos).

Desde as 17:00 de sexta-feira, o Equador anunciou as primeiras mortes ligadas ao vírus. Kosovo, Mauritânia, Uruguai, Suriname, Guatemala, Antígua e Barbuda, Namíbia, Suazilândia, Porto Rico e Guiné, anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.