O amor ganhou asas no Dia dos Namorados com um casamento inesperado a bordo de um voo especial da companhia aérea islandesa PLAY com destino a Paris. A bordo, um ambiente romântico foi cuidadosamente preparado por uma tripulação composta exclusivamente por casais que trabalham na companhia.

A surpresa maior ficou para Valur, natural da Islândia, e Kita, de França, que aceitaram o convite da PLAY para trocar votos de casamento a meio caminho entre os dois países. A cerimónia contou com cerca de 200 passageiros como testemunhas, transformando o voo num momento inesquecível.

“A maioria dos voos passa apenas pela espera para aterrar e finalmente chegar ao destino. Este foi um casamento surpresa fantástico, incrivelmente divertido e romântico. O melhor voo de sempre!”, partilhou Elma Dís Árnadóttir, uma das passageiras.

Além do casal recém-casado, o voo contou ainda com a presença especial de três casais da tripulação: o comandante Sverrir Örn Valdimarsson e a sua mulher Katrín Lára Vilhjálmsdóttir, o tripulante Samúel Friðfinnsson e a namorada Rakel Björk Egilsdóttir, bem como o primeiro oficial Ævar Þór Björnsson e a sua companheira Fanney Björk Kristinsdóttir.

“Conhecemo-nos numa festa da PLAY há um ano e desde então adoramos trabalhar juntos, especialmente em voos de longo curso, quando conseguimos aproveitar um pouco mais do tempo no destino”, revelou Rakel Björk Egilsdóttir.

Com esta iniciativa, o amor foi celebrado de forma única e inesperada, deixando os recém-casados e os passageiros com uma história para recordar.