De acordo com o comunicado da operadora, o MSC Opera partirá do Funchal, na Madeira, e visitará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma), num itinerário que promete sempre temperaturas primaveris.

A MSC Cruzeiros terá um total de 21 cruzeiros, com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva, em direção ao fascinante arquipélago vulcânico Espanhol: escolha entre itinerários de 14, 9, 8, 7 ou 6 noites ou embarque num cruzeiro de apenas três noites, com uma fuga especial pelas ilhas vulcânicas do Atlântico.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir um pacote de voo Ida/Volta de Lisboa e pacote de voo Ida/Volta do Porto para navegar nos itinerários do MSC Opera a partir do Funchal. O programa realizar-se-á entre 3 de Novembro de 2024 e 20 de Março de 2025.

Para além deste cruzeiro, a MSC Cruzeiros terá mais de 150 itinerários à volta do mundo disponiveis este inverno. Com uma variedade de itinerários em direção a vários destinos, a Companhia continua a proporcionar experiências imperdíveis para todo o tipo de viajantes. Desde mini-cruzeiros a cruzeiros longos, as opções abrangem todos os hemisférios, garantindo que há algo para todos os gostos.

O MSC Euribia é outro dos destaques deste inverno e fará a sua estreia no Dubai & Emirados e oferecerá itinerários de sete noites, incluindo escalas na futuristica Abu Dhabi, a bela ilha de Sir Bani Yas, a promissora Doha, no Qatar, e em Manama, no Bahrein. Esta região encantadora deixa muito por descobrir, graças à sua mistura única entre o tradicional e o incrivelmente moderno. No Dubai & Emirados, a MSC Cruzeiros disponibilizará pacotes especiais com voos incluídos de Lisboa para o Dubai e regresso a Lisboa nos itinerários realizados pelo MSC Euribia no Inverno 2024/2025.